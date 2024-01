Caforio suona la carica: "Omag, grande squadra"

San Giovanni riparte dal rientro del suo libero titolare, Giorgia Caforio. Un ritorno importantissimo che potrebbe segnare una svolta nella stagione della Omag Mt, che domenica si appresta ad affrontare l’ultima partita della Regular Season di A2 femminile contro Costa Volpino per fare bottino pieno.

"Dopo la sconfitta con Mondovì in casa – racconta Giorgia Caforio – ci siamo guardate in faccia e siamo andate a Perugia per la Coppa Italia A2 con un spirito decisamente diverso, forse lì è successo qualcosa. Come gioco e squadra abbiamo reagito alla grande ed abbiamo sfiorato il 2–2 contro una big del campionato, potevamo andare al tiebreak". Poi subito dopo, infatti, è arrivata la bella vittoria a Lecco in campionato…

"Infatti il vento è cambiato e siamo state più unite ma anche più "cattive" in attacco vincendo una partita su un campo difficile" prosegue la giocatrice marignanese. Certo è che il suo ritorno si è sentito, come è lo stato di forma adesso?

"Sto bene, ho superato l’infortunio al menisco del ginocchio destro, ed anche le mie compagne stanno bene, siamo tutte recuperate per la prima volta quest’anno".

Proprio gli infortuni hanno minato il cammino in campionato delle "Zie" marignanesi, ma ora la preparazione fisica può contare anche su una certa regolarità negli allenamenti: "Finalmente da una decina di giorni ci alleniamo con continuità e tutte insieme. Possiamo fare bene nella Pool Promozione, io ci credo". Proprio la Pool Promozione partirà subito dopo la partita con Costa Volpino. La prima classificata nella nuova Pool Promozione andrà in A1, dalla seconda alla quinta posizione si giocheranno i play-off con semifinali e finale. San Giovanni punta a rientrare nelle prime cinque di questo nuova fase di campionato: "Noi ci crediamo, stiamo recuperando bene. Io vedo al di sopra di tutte solo Perugia e Busto Arsizio, ma con tutte le altre ce la possiamo giocare. Anche Macerata e Montecchio hanno avuto alcune battute a vuoto e dunque perché non provarci, ora che abbiamo recuperato tutte le giocatrici?". Ancora una volta il tifo potrebbe dare una spinta decisiva se si considera che anche a Perugia, a metà settimana, per i quarti di Coppa Italia c’era un pullman di tifosi marignanesi ad incoraggiare le proprie beniamine. "E’ stata un’annata difficile –conclude il libero titolare, tra i migliori difensori del campionato – e posso dire davvero che i tifosi sono stati fantastici, fuori e dentro il campo".

Luca Pizzagalli