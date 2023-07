Cagnolina di razza Jack Russell incastrata tra le inferriate, interviene la squadra dei Vigili del Fuoco

Rimane incastrata tra le inferriate del cancello dell’abitazione. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini per liberare una cagnolina di razza Jack Russell protagonista di una curiosa dissaventura avvenuta ieri nella Perla Verde. L’allarme è scattato attorno alle 13.30, quando al centralino dei vigili del fuoco è arrivata un’insolita telefonata. All’altro capo del telefono, trafelati, i padroni della cagnolina hanno spiegato quello che era avvenuto. Nel tentativo di passare attraverso le sbarre delle inferriate di un cancello, l’animale è rimasto prigioniero, non riuscendo in alcun modo a liberarsi.

Dopo aver esaminato attentamente la situazione, i vigili del fuoco sono quindi intervenuti con un apposito strumento per allargare le sbarre. L’operazione si è conclusa nel migliore dei modi, permettendo quindi alla cagnolina di liberarsi e di essere affidata sana e salva ai suoi padroni, che l’hanno tempestata di baci e carezze per aiutarla a riprendersi dopo il brutto choc. L’animale non ha riportato lesioni e ferite e già pochi minuto l’intervento di soccorso della squadra dei vigili del fuoco aveva ripreso a correre allegramente nel cortile della casa.