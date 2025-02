Cagnolina morta per intossicazione

"Non è ancora chiaro se la morte di Icy sia stata causata da un avvelenamento accidentale o intenzionale, in ogni caso chiediamo alle autorità competenti di effettuate le opportune indagini e di avviare un intervento urgente per la bonifica dell’area interessata per evitare possibili tragici accadimenti". A chiedere la bonifica del parco Laiala di Serravalle è l’Associazione protezione animali del Titano, dopo la morte sospetta di una cagnolina, vittima di una intossicazione da paracetamolo avvenuta dopo una passeggiata nel parco. "È fondamentale – dicono rivolgendosi ai proprietari degli animali – monitorare costantemente l’ambiente circostante e segnalare subito alle autorità competenti la presenza di esche, bocconi o sostanze sospette. Ogni segnalazione dovrà essere indirizzata alla centrale operativa interforze".