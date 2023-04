Cagnona, lavori pubblici a raffica

La Cagnona alza la cresta. Il 2023 sarà l’anno del ’Piano delle opere pubbliche’ nel quartiere nord di Bellaria. Ed è il tema dell’incontro pubblico organizzato dal Comune giovedì alle 20.30 al Bar 18 Caffetteria.

"Il percorso partecipativo degli incontri dell’amministrazione con la città – afferma il Comune – partito nel 2022 con gli incontri in zona Bordonchio e poi zona Colonie, proseguito con quelli in zona porto e quello riguardante gli interventi di adeguamento effettuati sugli edifici scolastici, la nuova progettazione su scuola Ferrarin e il progetto della futura scuola in via Bellini, continua con la serata di giovedì alla Cagnona. "Al Bar 18 il sindaco Filippo Giorgetti e la sua giunta illustreranno gli interventi già terminati e quelli previsti nel prossimo periodo in zona Cagnona, la zona di Bellaria Igea Marina maggiormente soggetta da opere pubbliche nell’anno 2023". "A partire dal completamento del Lungomare Carrà, fino al piano delle asfaltature iniziato proprio da via Fratelli Cervi e arrivando anche alla presentazione del piano delle attività culturali nella suggestiva location della Casa Panzini, verranno presentati e descritti i progetti ai cittadini interessati".