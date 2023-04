Cala il gelo sui campi Gli agricoltori tremano

Il meteo ha gelato gli agricoltori. "In alcune zone della provincia la temperatura nella mattinata di ieri è scesa sotto lo zero - premette il vicedirettore di Coldiretti Rimini Giorgi Ricci -. Sulla costa ci sono state zone in cui la temperatura si è aggirata sullo zero, mentre salendo in vallata, le cose sono andate anche peggio. Alcuni nostri associati hanno raccontato di una mattina particolarmente fredda con anche quattro gradi sotto lo zero. Le colture, soprattutto in questo periodo, soffrono le temperature così basse. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire se e quanti danni avrà provocato questa giornata". I titolari delle aziende agricole stanno con le dita incrociate. In questo periodo dell’anno la produzione orticola e i frutteti sono ormai pronti per far crescere i frutti, ma il gelo potrebbe avere compromesso il raccolto di ciliegie, albicocche, pesche e susine. "Stiamo monitorando la situazione con gli associati - riprende Ricci -. Avremo un quadro chiaro a ridosso della Pasqua". Non resta che attendere, anche se alcuni segni già si vedono. "Alcuni colleghi hanno già visto problemi alle colture di cavoli - spiega Lorenzo Falcioni referente per Rimini di Cia -. Il nostro territorio non ha sofferto come altre zone della Romagna, per fortuna. Nel faentino le temperature sono state sotto lo zero per molte ore e questo ha compromesso i raccolti di kiwi. Da noi il fenomeno è stato di minore intensità, speriamo che eventuali danni siano ridotti". Ma appellarsi al cielo non serve, ribatte Falconi. "Purtroppo anche queste situazioni sono figlie dei cambiamenti climatici. Abbiamo visto negli ultimi anni come le temperature medie nell’anno si stiano alzando in modo importante, ma al medesimo tempo assistiamo a fenomeni estremi e concentrati in brevi periodi, in diversi momenti dell’anno. A gennaio, nella prima metà del mese, era caldo, poi ci sono settimane di freddo intenso anche in periodi che dovrebbero essere molto più caldi nella primavera. Non penso siano semplici casi, ma fenomeni con quali dovremo sempre più fare i conti in futuro".

Fa freddo nei campi ma anche nelle case dove gli impianti di riscaldamento sono tornati a funzionare a regime come accadeva in pieno inverno. Tant’è che ieri il Comune di Rimini ha deciso di prorogare il periodo di accensione degli impianti fino al 15 aprile per superare queste giornate decisamente fresche. L’accensione è limitata ad un massimo di sei ore giornaliere, così come previsto dalla normativa nazionale vigente.

Andrea Oliva