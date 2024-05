Cala il sipario su Starcon

Ultima giornata per Starcon a Bellaria, rassegna dedicata alla fantascienza. Oggi incontri con attori come Richard Price, Harry Waters Jr, Todd Stashwick, Armin Shimerman, Kitty Swink e Stefanella Marrama. Ma anche giochi e un’asta di beneficenza con oggetti legati a Star Trek che contribuirà ad uno dei due progetti solidali della rassegna, che in questa edizione collabora con l’associazione Sanes che offre aiuto ai malati ematologici presso l’ospedale San Camillo di Roma. Il programma su starconitalia.it.