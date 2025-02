Cala il sipario sulla 37esima edizione di Enada. In crescita dell’8 per cento il numero di visitatori

Cala il sipario sulla 37esima edizione di Enada, la fiera dedicata all’industria del gaming e del divertimento. Il salone 2025 si conclude con il segno positivo davanti: quest’anno si è registrato un 8 per cento in più di visitatori, confermando Enada come il marketplace di riferimento del sud Europa per l’intera industria dell’intrattenimento e del gioco. Numeri in crescita anche sul versante delle aziende estere partecipanti, provenienti da Cina, Cipro, Israele, Malta, Germania, Regno Unito, Spagna, Taiwan. Tra i padiglioni della Fiera riminese, in contemporanea si è tenuta Rimini Amusement Show, la sezione dedicata all’intrattenimento senza vincite in denaro. Enada 2025 ha proposto anche la seconda edizione dell’Innovation District rivolto a tecnologie, servizi e soluzioni per l’industria del gaming e dell’amusement. Nel corso delle tre giornate si è svolta anche la quarta edizione del Pinball Fest Enada, il torneo di flipper sportivo organizzato da Luxury Games. Ora il prossimo appuntamento sarà quello del 2026 con la 38esima edizione di Enada e l’ottava di Rimini Amusement show.