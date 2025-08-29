Calamai diva del cinema. Profondo Rosso 50 anni fa. Rotatoria col suo nome

Rimini non dimentica le figure che hanno segnato la storia del cinema. L’8 settembre la città renderà omaggio a Clara Calamai intitolandole la rotatoria tra via Popilia e via Beltramini. Un gesto che lega per sempre la memoria della grande attrice al territorio, dove scelse di vivere negli ultimi anni accudita con amore dal nipote Marino Bonizzato e dove, dal 1998, riposa al cimitero monumentale.

Il destino ha voluto che la cerimonia coincida con una doppia ricorrenza: i cinquant’anni di ’Profondo Rosso’, il film di Dario Argento che nel 1975 riscrisse i codici dell’horror, e l’anniversario della scomparsa della diva, avvenuta proprio a settembre. Una sovrapposizione di date che sembra quasi richiamare la sua parabola artistica, iniziata con gli scandali e il divismo degli anni Quaranta, passata per il neorealismo di Visconti, e conclusa con il volto spiritato e indimenticabile che nello specchio svela il serial killer nel film di Argento.

Clara Calamai fu molte cose: la prima attrice a comparire nuda sul grande schermo italiano con ’La cena delle beffe’ (1941), simbolo di un’epoca in cui il regime cercava nuove icone femminili; la protagonista femminile di ’Ossessione’’(1943), film che aprì la stagione del neorealismo, in cui seppe dare corpo e voce a una donna passionale, combattuta, moderna. La sua Giovanna, accanto a Massimo Girotti, divenne il manifesto di un’Italia che stava cambiando pelle. Poi ancora ruoli popolari, commedie e melodrammi, fino alla scelta di Dario Argento di restituirle centralità come “dark lady” nel suo capolavoro dell’orrore. Una carriera capace di attraversare stagioni diversissime del cinema, restituendo sempre intensità, passione e modernità.

Non fu solo il cinema, però, a renderla memorabile. Calamai incarnò un modello di femminilità indipendente, capace di coniugare sensualità e forza, sguardo magnetico e fragilità. Luchino Visconti la scelse perché intuì in lei un’attrice diversa dalle colleghe dell’epoca, meno statica, più carnale. Dario Argento, trent’anni dopo, la riportò sul set proprio per la sua vitalità, nonostante fosse stata a lungo lontana dalle scene.

Poi, la decisione di vivere a Rimini, città che l’accolse lontano dai riflettori. Qui trascorse l’ultima parte della sua vita, circondata dall’affetto dei suoi cari e dalla discrezione dei riminesi. Qui si spense il 21 settembre 1998, a 89 anni, e sempre qui una stele al cimitero monumentale di piazzale Bartolani ne ricorda la figura, accanto a quell’altro grande custode dei sogni che fu Fellini.

"Clara Calamai – ricorda l’assessore alla cultura Michele Lari – è stata una figura grande della nostra cinematografia e una donna capace di vivere più vite artistiche: diva del cinema autarchico, protagonista del neorealismo, poi volto indimenticabile del cinema di genere. Con questa intitolazione vogliamo onorare la sua memoria e ribadire il legame profondo tra Rimini e il cinema, al di là di Fellini. Qui trovano sempre patria le persone speciali e uniche, e Clara Calamai lo era davvero".

Un omaggio che ha anche un valore simbolico: riportare alla luce la storia di un’attrice che ha incarnato diversi volti della femminilità italiana, dalla seduzione alla tragedia, fino alla follia. Una donna che ha saputo tenere insieme glamour, dramma e mistero, restando scolpita nella memoria collettiva.

Cinquanta anni dopo l’uscita di Profondo Rosso, quel riflesso nello specchio continua a inquietare e affascinare. Chi passerà per quella rotatoria a Rimini, porterà con sé anche lo sguardo di Clara Calamai: un frammento di cinema che diventa parte della città.

Carlo Cavriani