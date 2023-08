Calano a Rimini le imprese straniere

Diminuiscono nella nostra provincia le aziende straniere. A fine giugno erano 4.733, il 13,6% del totale delle imprese attive in provincia, percentuale in linea con il dato regionale e superiore a quello nazionale (11,4%). Rispetto a un anno fa il calo è del 2% a fronte di una stabilità in regione e addirittura di un aumento (+0,9%) in Italia. Crescono le imprese nella ristorazione, nel ricettivo, noleggio e trasporti, ma calano nelle costruzioni, manifatturiero e nel commercio. I principali Paesi di provenienza degli imprenditori stranieri, riferiti alle imprese individuali, sono Albania (757 aziende), Romania (411), Bangladesh (389), Cina (285) e Marocco (158).