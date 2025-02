Calano gli incidenti stradali. In un anno quasi 19mila multe

Triplicati i posti di controllo, calano gli incidenti stradali, quasi 4mila multe in più rispetto all’anno precedente. Nel giorno della celebrazione di San Sebastiano, patrono della Polizia locale, l’assessora alla Polizia municipale di Cattolica Claudia Gabellini fa il punto sull’attività del Corpo nel 2024: "Abbiamo investito forze e risorse per garantire maggiore sicurezza sulle strade – spiega Gabellini – Con l’intensificazione dei posti di controllo e un presidio costante del territorio si sono indotti i cittadini a tenere comportamenti più responsabili alla guida che hanno portato a un importante calo dei sinistri". Nel 2024 i posti di controllo sono stati 357 (112 nel 2023), mentre gli incidenti sono stati 117, 17 in meno rispetto al 2023 in cui ne sono stati registrati 134. Ben 2.412 i veicoli controllati per un totale di verbali per infrazioni al codice della strada pari a 18.974 (quasi 15mila nel 2023). Intensificati i controlli che hanno accertato l’aumento di coloro che si mettono in strada con veicoli non sottoposti a revisione (230 nel 2024, 156 nel 2023) o privi di copertura assicurativa (26 nel 2024, 13 nel 2023). Calati i punti da decurtare sulle patenti: 1.332 nel 2024 rispetto ai 1.423 dei dodici mesi precedenti. Aumentate però le patenti ritirate, passate dalle 5 del 2023 alle 15 del 2024. I veicoli sottoposti a sequestro sono stati 36 (di cui 22 dissequestrati e 9 demoliti). I trattamenti e accertamenti sanitari obbligatori si sono fermati a quota 7, uno in meno rispetto allo scorso anno. Diciassette le notizie di reato, 11 le indagini delegate.

Intensa anche l’attività di educazione stradale: la Polizia locale è entrata in 14 classi della scuola primaria e in 7 della secondaria di I grado per spiegare il codice di comportamento in strada. "La Polizia locale è la forza a più diretto contatto con cittadini e cittadine – spiega l’assessore Gabellini – Svolge attività complesse che attraversano tutti i settori, dai servizi sociali, al Suap, alla finanza e patrimonio e tanti altri. Loro sono ogni giorno in strada, presidiano il territorio in maniera capillare e sono un punto di riferimento per la comunità. Il loro lavoro richiede grande professionalità ed è per questo che investiamo molto sulla formazione dei nostri agenti che, contemporaneamente alla loro attività, svolgono corsi di specializzazione e aggiornamento. Il grande impegno profuso è dimostrato da numeri che testimoniano un costante e capillare presidio del territorio. E il dato più importante è il sensibile calo degli incidenti stradali".

Luca Pizzagalli