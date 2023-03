Calano i debiti della Diocesi L’aiuto a Rimini capitale cultura

Diminuisce il debito, e aumentano i soldi stanziati a favore dei più deboli. Conti in salute per la Diocesi di Rimini, che ha chiuso il 2022 con 4.492.039 euro di ricavi, a fronte di 2.029.000 euro di costi. Questo ha permesso di ridurre ulteriormente l’indebitamento, passato da quasi 16 milioni a 11,3. "Ricordiamoci che il debito con le banche nel 2014 era di 36 milioni, per via degli investimenti fatti per nuova edilizia (il nuovo seminario e non solo, ndr) e interventi di restauro e manutenzione", ricorda l’economo diocesano don Danilo Manduchi. Una cifra calata progressivamente negli anni, che vedrà il debito della Diocesi scendere sotto i 10 milioni a fine 2023. Tra le maggiori entrate della Diocesi le donazioni dell’8 per mille (oltre 1,7 milioni), gli affitti degli immobili (più di 2,1 milioni), senza dimenticare le donazioni e le offerte (655.384 euro). La spesa più alta sostenuta dalla Diocesi nel 2022: gli interventi destinati ai più deboli (l’emporio solidale, l’albergo solidale e tante altre attività), finanziati con 510mila euro. Intanto la Diocesi è al fianco del Comune per sostenere la candidatura di Rimini capitale italiana della cultura nel 2026. L’altro ieri si è tenuto un incontro, a cui hanno partecipato anche Regione, Provincia, Camera di commercio, Soprintendenza, università e il forum del Piano strategico. Il 12 aprile (al cinema Fulgor) sarà presentata alla città la prima iniziativa pubblica per la candidatura di Rimini, in cui saranno illustrati obiettivi e azioni.