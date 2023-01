Calano le coppie davanti all’altare

Sempre meno matrimoni. Anche se il saldo della popolazione riminese torna a salire e aumentano le nascite, all’altare o in municipio davanti al sindaco ci finiscono sempre meno coppie. Anche per il 2022 sono in calo le celebrazioni dei matrimoni. In passato c’erano state annate in cui a risollevare i dati erano stati i matrimoni dei non residenti, ma nel 2022 non c’è alcun valore positivo. E’ in ribasso il numero dei matrimoni celebrati a Rimini sia con sposi residenti che non residenti. Per la precisione sono 378 i riti celebrati, un dato che segna un -13 rispetto al 2021. Di questi 251 sono stati celebrati con rito civile, segnando un piccolo aumento (+5), mentre i matrimoni religiosi sono stati appena 127 con una flessione di -18. Infine un’ultima curiosità. Tra i nuovi nati il nome femminile più gettonato è quello di Aurora, mentre tra i maschietti è Leonardo.