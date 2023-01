Calano le rapine, ‘arginate’ le baby gang

Se i furti hanno registrato un’impennata nel 2022, le rapine sono diminuite in maniera significativa. Quelle denunciate ai carabinieri l’anno scorso sono state 210, contro le 275 del 2021: il calo è del 23%. Per il comandante dei carabinieri Mario La Mura si tratta di un dato "molto positivo", e leato anche all’attività di contrasto e diprevenzione delle baby gang. Un fenomeno esploso nell’estate 2021, con gruppi di ragazzi minorenni (e non solo), quasi tutti stranieri o italiani di seconda generazione, spesso con diversi precedenti alla spalle, protagonisti di rapine, furti e atti vandalici. Molti di loro vivono in città emiliane e della Lombardia, e arrivano in Riviera nei weekend per commettere furti e rapine. "Per contrastare il fenomeno, fin dai primi mesi del 2022 sono stati svolti controlli e servizi mirati", in particolare nei luoghi della movida della Riviera e nelle stazioni ferroviarie di Rimini e Riccione. All’attività ordinaria "si è aggiunto il monitoraggio dei social (Tiktok su tutti) per anticipare eventuali disordini". Una strategia preventiva, attuata in sinergia con la Prefettura e la Questura, "che ha disincentivato il ripetersi di comportamenti devianti e consentito di ridurli in modo significativo". Le azioni ’testate’ durante l’estate 2022 "saranno replicate anche nel corso della prossima stagione", e si cercherà di renderle ancora più efficaci.

Anche la lotta alla droga ha portato risultati importanti. Calano i reati per spaccio e traffico (dai 115 del 2021 ai 99 del 2022), nel corso dell’anno appena concluso sono state 105 le persone arrestate e 58 quelle denunciate. Diverse le operazioni antidroga che hanno portato all’arresto di gruppi organizzati (l’ultima a dicembre, condotta dai carabinieri di Riccione) e al sequestro di ingenti quantitativi. Nel 2022 i militari hanno sequestrato oltre 130 kg di droga.