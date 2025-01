Calcagno, da Vialli alla Riviera: "Il mio impegno per i calciatori dal campo alla scrivania"

Quella di Umberto Calcagno è una vita votata al calcio. Prima sul campo con la maglia della Sampdoria, nell’anno dello storico scudetto blucerchiato, condividendo lo spogliatoio con campioni come Vialli e Mancini; poi quindici anni bellissimi in serie C, girando mezza Italia. Passando dall’innamoramento con Rimini, squadra per cui giocò nel ’99. Una storia d’amore che l’ha spinto a trasferirsi proprio in Riviera e aprire qui il suo studio di avvocato, nel Borgo San Giuliano. C’è poi la seconda vita, quella da dirigente nel mondo del pallone che l’ha portato alla presidenza dell’Associazione italiana calciatori e alla vicepresidenza della Figc.

Calcagno, cosa significa per lei rappresentare i calciatori? "Un punto di arrivo, ma allo stesso tempo una ripartenza di un percorso che ho iniziato da calciatore. E’ un qualcosa che ha sempre fatto parte di me e vuoi o non vuoi ho sempre fatto".

Quali valori cerca di trasmettere? "Quello che mi interessa è trasmettere il senso di appartenenza verso questo universo, dai dilattanti al professionismo, dalle femmine ai maschi. Poi dall’altra parte il nostro lavoro è anche quello di rappresentare la componente federale all’interno della Figc: dobbiamo fare i conti con cosa è bene e cosa è male per la filiera del pallone. E’ una grande responsabilità".

Quali sono le priorità per migliorare il calcio italiano? "Bisogna rilanciare il sistema calcio in Italia. Occorre partire dalla Serie A, la sua parte apicale e solo così riusciremmo ad essere maggiormente competitivi in Europa e nel mondo come vent’anni fa. Stessa cosa vale per la Nazionale che sta passando dei momenti di sofferenza. Una volta il salto dalla C alla A era più facile. Dovremmo riattivare questo meccanismo di valorizzazione dei nostri giovani e la Serie A deve essere il suo motore. Non c’è legge che tenga, tutto deve iniziare da questo".

La tecnologia sta entrando sempre di più nel mondo dello sport, così come nel calcio, quali sono i suoi pro e contro? "La tecnologia è fondamentale in ogni ambito della vita ormai e quindi anche nel calcio. Ad esempio con l’introduzione della Var gli errori arbitrali sono fortemente diminuiti. Personalmente la tecnologia non mi spaventa, deve essere una spinta in più per migliorarsi".

Qual è stato il momento più emozionante della sua carriera da calciatore? "Fortunatamente ho fatto parte della grande Sampdoria che nel 1991 vinse lo scudetto. Fu un’esperienza indimenticabile stare in quella squadra, ricordi che porto sempre nel cuore anche se il mio contributo sul campo è stato limitato a poche presenze. Poi i quindici anni in C tra le tante squadre ed esperienze umane che mi hanno fatto crescere. Ho potuto viaggiare tanto, da Trani a Castrovillari, passando per la città che sarebbe diventata la mia casa: Rimini. Ho instaurato amicizie che tutt’ora coltivo".

E di quella da dirigente? "Sicuramente diventare presidente dell’Aic: non ho mai avuto soddisfazione professionale più grande. Sono stato fortunato, ho fatto la carriera dei miei sogni e soprattutto il lavoro dei desideri".

Ci sono dei modelli che l’hanno ispirata nella sua vita da calciatore? "Sono cresciuto nelle giovanili della Samp e ho avuto il piacere di incontrare allenatori e giocatori che mi hanno insegnato davvero tanto, sia in campo che fuori. Grazie a loro ho imparato ad essere un professionista nei riguardi delle aspettative, imparando a gestirle al meglio. Una persona che non dimenticherò mai è sicuramente Gianluca Vialli. Quando è arrivato alla Samp io ero nelle giovanili e la domenica dovevamo andare al Marassi per guardare la prima squadra e imparare i movimenti dei campioni che condividevano con noi il ruolo. Negli anni di Genova io ero una punta, proprio come Gianluca e se oggi chiudo gli occhi ho ancora le sue giocate in mente. Poi non posso dimenticarmi di Attilio Lombardo che mi ha fatto crescere quando sono arrivato in prima squadra".

Lei è anche un grande appassionato di tennis. "Ho ripreso a giocare a tennis da qualche anno e mi piace tanto. Questo sport riesce a darmi quella componente di competitività e spensieratezza che mi mancava. In fondo io ho necessità di essere in competizione, ho fatto anche qualche torneo. Parlo sempre di competizione in maniera sana, alla fine è una delle cose più belle dello sport, a patto che sia giusta e controllata. Gioco a tennis in una squadra di seconda categoria e per me è una vera e propria valvola di sfogo"

Qual è il suo rapporto con Rimini, come la descriverebbe? "E’ una città a misura d’uomo e soprattutto di famiglia. Rimini ha tante dimensioni, quella invernale, quella estiva, quella sportiva e tante altre. Ci sono molti parchi, il lungomare che è bellissimo. Nei vari campi sportivi sparsi per la città ci sono sempre ragazzi che giocano a calcio, frisbee, basket, proprio come quando ero piccolo io. Rimini negli ultimi dieci anni è migliorata davvero tanto e da osservatore quasi esterno credo sia un posto che conserva dentro di sé un valore inestimabile e per questo ho deciso di aprire qui il mio studio e vivere con la mia famiglia"

Che prospettive immagina per il Rimini calcio invece? "Mi piace tanto la società, sta strutturando una bella squadra, investendo sul territorio e questo è un valore aggiunto. Il Rimini sta cullando anche il settore giovanile con strutture adatte anche alla loro crescita. Non dà importanza solo alla prima squadra. Questi investimenti con il tempo ripagheranno".

Cosa consiglierebbe ad una giovane che vuole diventare un calciatore professionista? "Riempire la propria vita, ma anche quella dei genitori, con tanti interessi all’infuori del pallone. Oggi chi diventa atleta deve riuscire a valutarsi e avere un contesto famigliare che lo valuti indipendentemente dai risultati sportivi".

