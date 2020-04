Riccione, 19 aprile 2020 - E’ riccionese uno dei 131 medici italiani scomparsi per coronavirus dall’inizio dell’emergenza. Si tratta di Elfidio Ennio Calchi, 70 anni, iscritto all’ordine dei medici di Rimini, da un paio di anni in pensione. La sua scomparsa risale al 9 aprile. Era stato ricoverato in ospedale il 9 marzo, ma nonostante il fisico robusto e la buona salute della quale aveva sempre goduto, non si è più ripreso.

Il virus ha preso il soppravvento e se lo è portato via, tra lo strazio della famiglia, che non ha potuto dargli neppure l’ultimo saluto. Persona stimata, di cultura, poliedrica e creativa, Calchi aveva dato il via alla sua carriera come medico chirurgo, da giovane aveva prestato servizio all’Infermi di Rimini e al Pronto Soccorso di Riccione.

Poi la svolta. Dopo una pausa che gli ha permesso di far emergere le sue doti artistiche, suonava diversi strumenti musicali e creava spille, anelli e biciclettine con fili di rame, ha rindossato il camice, ma per dedicarsi alla medicina tradizionale cinese. Ha quindi lavorato nella casa di cura Montanari di Morciano e nel suo studio in viale Liguria. Salutista per eccellenza, negli ultimi tempi si era trasferito a San Carlino nel comune di Saludecio. Da anni collaborava con la rivista Cubia. "Fino all’ultimo ho creduto che ce la facesse, perché fisicamente stava bene, prendeva solo delle influenze invernali – esclama commossa la sorella osteopata Alba Calchi – Era una persona speciale, Viveva la natura ed era molto attento al cibo per cui ho pensato: se non ce la fa lui, siamo tutti in pericolo".



"Il 9 marzo mi ha detto di sentirsi un po’ di raffreddore, finché tra giovedì e venerdì la febbre ha cominciato a salire, ma non aveva tosse secca e altri sintomi di cui si parlava, sembrava una comune influenza e lui avvertiva solo la necessità di dormire. Gli abbiamo consigliato di prendere una Tachipirina, finché la febbre è salita a 40 e una delle sue due figlie ha chiamato il 118. La saturazione andava a bene e l’hanno lasciato a casa. Ma la febbre non mollava e lui in modo repentino si debilitava sempre più. Finché il 20 è stato ricoverato prima al Ceccarini e nella stessa sera all’’Infermi di Rimini".

Una strada senza ritorno. "Dopo aver chiamato la sua famiglia, Elfidio ha telefonato anche a me – prosegue la Calchi – mi detto di sentirsi solo. Ho cercato di sdrammatizzare e di rincuorarlo, poi l’hanno sedato, intubato e dopo alcuni giorni estubato, perché per respirare aveva bisogno di un supporto per cui gli hanno fatto la trachetomia. Per due giorni sembrava che rispondesse, poi invece è arrivato il tracollo. Per tre giorni sono arrivate telefonate a pioggia di persone alle quali mio fratello ha lasciato in eredità i suoi messaggi". A ricordare Calchi, che lascia la moglie Lidia Persichetti e le figlie Mimosa e Dheva, anche la naturopata Geraldina D’Innocenzio: "Era un professionista competente e stimato, sempre disponibile".