Calci e pugni a un agente. Duula ancora assolto

Una nuova assoluzione per Somane Duula, il 27enne profugo somalo che l’11 settembre del 2021 seminò il panico sul lungomare di Rimini, accoltellando prima le due controllore del bus che l’avevano fermato a Miramare, e poi - durante la folle fuga - altre due donne e il piccolo Tamim, un bambino bengalese di appena 6 anni. Per quella vicenda, sulla base delle perizie psichiatriche prodotte, Duula era stato dichiarato incapace di intendere e volere e quindi "non imputabile" a causa dei suoi problemi mentali. Trattandosi di un soggetto "socialmente pericoloso", il giudice aveva comunque disposto un periodo di permanenza di almeno 8 anni in una struttura psichiatrica per criminali malati di mente. Attualmente si trova nella Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza) di Reggio Emilia. Al termine del periodo si faranno altri accertamenti e si deciderà sul destino del somalo. Quest’ultimo nel frattempo si è ritrovato alla sbarra anche per un’altra vicenda, ovvero l’aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria avvenuta il 9 dicembre del 2021 durante la sua permanenza in carcere. Il 27enne era accusato di lesioni e resistenza per aver ferito con un coltello il poliziotto. Anche in questo tuttavia, alla luce delle perizie già depositate in occasione del primo processo, Duula è stato giudicato incapace di intendere e volere. il gup ha disposto ulteriori due anni di permanenza nella Rems, che si vanno ad aggiungere gli 8 già deliberati. Il pomeriggio di ordinaria follia era cominciato a Miramare a bordo dell’autobus della linea 11 quando due controllore in servizio avevano fermato il profugo per chiedergli il biglietto, Lui aveva reagito aggredendole con violenza e ferendole con delle posate per poi scendere dal mezzo. Durante la sua folle fuga verso viale Regina Elena, in strada e lungo i binari del Metromare, Duula si scagliò poi contro altre due donne, ferendole in maniera meno lieve, prima di avventarsi contro Tamim ed essere arrestato dalla polizia di Stato. Al 27enne è stata diagnosticata una "schizofrenia paranoide" che gli provocava "deliri" e "forti allucinazioni". Nella perizia si evidenziava il fatto che il richiedente asilo fosse "una persona socialmente pericolosa", che va quindi "collocata in una struttura di detenzione per chi, come lui, è affetto da disturbi psichiatrici, affinché possa continuare le cure".