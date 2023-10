Calci e pugni ai genitori. Figlia terribile finisce in manette

Tutto è nato da una lite, quella scoppiata venerdì scorso intorno all’ora di pranzo in via dell’Acquario, dove il personale della Questura è intervenuto per la segnalazione di diverse urla provenienti dalla casa in cui due coniugi serbi vivono con la figlia 31enne e i due fratelli. Una casa dentro la quale gli agenti entrando hanno subito notato la presenza del padre a terra disteso, con la moglie al fianco, con la figlia 31enne che invece si rifugiava nella propria camera. Un atteggiamento sospetto che ha subito portato i poliziotti, coordinati dal pm Davide Ercolani, a indirizzare le proprie attenzioni verso la 31enne. Un sospetto a seguito del quale presto si è spalancato lo scrigno di Pandora fatto di abituali condotte violente, atteggiamenti aggressivi e litigiosi messi in atto già dal 2012, per quanto ricostruito, da parte della figlia violenta nei confronti dei genitori.

Nello specifico, alla polizia è stato possibile ricostruire diversi episodi durante i quali sotto effetto di sostanze stupefacenti la 31enne serba avrebbe aggredito entrambi i propri genitori, sfogando poi la propria ira rompendo oggetti, o denigrando e offendendo i propri parenti. Non solo, poiché proprio venerdì scorso, la 31enne poco prima dell’arrivo della polizia aveva colpito a calci nel petto il proprio padre e poi danneggiato qualsiasi oggetto che le fosse capitato a tiro una volta allontanata. Proprio per l’accusa di maltrattamenti contro i familiari, la 31enne è stata arrestata venerdì scorso e l’arresto è stato quindi convalidato, con la giovane che è stata anche denunciata per lesioni poiché nel corso dei maltrattamenti, sferrando il calcio al petto del proprio padre ha causato lui una contusione dell’emitorace con una prognosi di sette giorni, oltre a problemi cronici come cervicalgia e crisi d’ansia legate al fatto che da anni ormai la figlia portasse avanti in casa questo clima di terrore.

Un clima di terrore amplificato dal consumo, per ammissione della 31enne stessa, di cocaina che ne accentuava i comportamenti violenti nei confronti dei propri genitori. Fino ad arrivare a venerdì scorso, quando però le presunte vessazioni da parte della donna sono state interrotte dall’intervento e l’arresto compiuto dalla polizia.