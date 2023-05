Calci e pugni alla moglie, tunisino condannato a tre anni

È stato condannato a tre anni e sei mesi per maltrattamenti in famiglia e subito dopo l’udienza su richiesta del pubblico ministero Luca Bertuzzi, l’imputato, un tunisino di 50 anni, è stato portato in carcere. Il tribunale collegiale ha condannato l’uomo per i maltrattamenti perpetrati alla moglie durante tutto il loro matrimonio. Una forma di dominio, come è stato ricostruito in aula, consistita nel limitare la libertà della donna, impedendole di uscire, di parlare l’italiano, di avere contatti con i vicini di casa. Minacciata di morte perché tentava di vivere all’occidentale, picchiata e abusata anche davanti ai figli minori, la donna temendo di essere rimpatriata in Tunisia, per ben sette anni aveva accettato in silenzio le condizioni di vita dettate dal marito. Solo grazie all’intervento dei carabinieri, nell’estate del 2021, dopo l’ennesima aggressione, con il marito arrestato dai carabinieri, la moglie è riuscita a raccontare i maltrattamenti subiti. Secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, la donna sarebbe stata sottoposta ad un vero e proprio regime di ‘clausura’ da parte del marito, di diversi anni più grande di lei. Costretta a rimanere chiusa in casa, le era fatto divieto assoluto di comunicare con i vicini o di utilizzare la lingua italiana in qualsiasi circostanza, pena una punizione estremamente severa da parte del consorte. Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine dalla vittima, il marito non avrebbe esitato a puntarle un coltello davanti alla faccia o una chiave minacciando di cavarle gli occhi, il tutto davanti ai figli minorenni. Gli capitava spesso di perdere il controllo, specialmente quando aveva bevuto qualche bicchiere di troppo, e allora alle minacce verbali si sarebbero aggiunte quelle fisiche, con vere e proprie aggressioniai danni della sfortunata moglie.