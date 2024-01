Calci e pugni per rubare il cellulare. Condannato uno dei rapinatori

E’ finito con una condanna il giudizio immediato per un 34enne di origini marocchine finito a processo per rapina, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale dopo che in concorso con il complice – connazionale di due anni più giovane e il quale invece ha scelto la strada del rito abbreviato – nel febbraio del 2023 si era reso protagonista di una violenta rapina ai danni di un uomo per sottrargli denaro uno smartphone, con il quale però la vittima prima era riuscita a contattare la polizia. Dopo l’arresto dei due malviventi, avvenuto nella serata dello stesso giorno della rapina, l’imputato avrebbe anche con il complice colpito gli agenti delle Volanti intervenuti, procurandosi così l’accusa anche per resistenza. Assolto invece dall’imputazione di estorsione, il 34enne è stato comunque condannato a tre anni e 8 mesi (3 anni e 4 per la rapina e lesioni, 4 mesi per la resistenza a pubblico ufficiale).

Tutto era nato in via Dei Mille lo scorso 17 febbraio, quando alle 21 circa di un venerdì sera un uomo era stato avvicinato dai due imputati che secondo le ricostruzioni compiute in fase di indagini avevano approcciato chiedendo con insistenza dei soldi, prima di passare dalle parole ai fatti. Il 34enne e il complice infatti avrebbero assestato prima qualche spintone alla vittima, per poi iniziare a colpire con calci e pugni e procurando così all’uomo una prognosi di una ventina di giorni per le ferite. L’obiettivo dei malviventi sarebbe stato proprio lo smartphone dell’uomo, che prima di vederselo scippare era però riuscito a chidere aiuto tramite il numero di emergenza. A seguito di ciò erano intervenuti sul posto gli uomini delle Volanti, alla cui vista gli imputati avrebbero iniziato a dare in escandescenze, minacciando gli agenti e prendendo a testate l’automobile delle forze dell’ordine. Per sedarli nell’occasione era stato necessario il ricorso allo spray al peperoncino e ora per uno dei due, difeso dall’avvocato Luigia Sagliocca, è arrivata la condanna. Mentre per il secondo imputato il processo è aggiornato a marzo.