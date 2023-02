Rimini, calci, pugni e minacce al padre: "Ti butto nell’impastatrice"

Il 48enne residente in Valamarecchia è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di minacce

Rimini, 18 febbraio 2023 – Insulti, minacce di morte, bicchieri e secchi scagliati contro gli anziani genitori, mobili fatti a pezzi, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni. Tutto pur di convincere il padre e la madre a dargli i pochi euro che gli servivano per acquistare una bottiglia di vino. È un quadro di violenza e prevaricazione tra le mura domestiche, quello ricostruito dai carabinieri che nei giorni scorsi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne originato del Cesenate e residente in Valmarecchia, accusato di maltrattamenti ed estorsione. L’uomo, che è difeso dall’avvocato Silvia Scaini, è stato arrestato e accompagnato in carcere su disposizione del gip del tribunale di Rimini, che ha accolto la richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. Tutto comincia lo scorso autunno, quando in caserma si presenta un anziano che, quasi in lacrime, racconta l’incubo che lui e la moglie da un po’ di tempo sono costretti a vivere a causa del figlio e della sua tendenza a perdere il controllo dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Il 48enne, che per la sua dipendenza dall’alcol è seguito dal Sert, dopo un periodo di...