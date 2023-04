Calciatore arrotondava con la coca Patteggia quattro anni e 4 mesi

Dalla carriera come calciatore nelle serie minori allo spaccio di ‘polvere bianca’. Accusato di essere al centro di un traffico di stupefacenti nel Riminese, alla fine ha scelto di patteggiare una pena a 4 anni e 4 mesi di carcere. Protagonista di questa vicenda un 30enne di nazionalità albanese, calciatore dilettante che negli ultimi anni ha vestito la maglie di alcune formazioni della provincia, collezionando presenze e segnando reti nei campionati di Promozione ed Eccellenza e anche nel campionato sammarinese.

Tra un gol e l’altro, il ‘bomber’ albanese – stando alla ricostruzione degli inquirenti – sarebbe stato anche l’artefice, insieme al cugino 28enne, di un giro di vendita di cocaina ramificato in varie zone della città. Giro che si sarebbe rivelato nel tempo particolarmente redditizio. Entrambi erano finiti nel mirino della squadra mobile, che lo scorso marzo – al termine di un’indagine lunga e complessa – era riuscita a intercettarli, sequestrando complessivamente 10 chili di droga oltre che un ‘tesoretto’ di 43mila euro. Difesi dall’avvocato Massimiliano Orrù, entrambi hanno scelto la strada del patteggiamento, che si è perfezionato ieri mattina davanti al gup del tribunale di Rimini. Per il 28enne, la pena concordata è simile a quella del cugino: 4 anni e 2 mesi.

Il blitz dagli agenti, che da tempo sospettavano che il 30enne gestisse un giro di spaccio, scatta il 10 marzo scorso: gli uomini della Mobile intercettano il giovane, per poi perquisirne l’abitazione nella zona di via della Grottazza. Lì la polizia trova oltre 55 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento della droga e denaro che viene ritenuto ‘frutto’ dell’attività di spaccio, oltre 18mila euro. Magli accertamenti della Squadra mobile non terminano lì e si concentrano anche sul 26enne: la polizia ritiene che quest’ultimo possa essere coinvolto nel giro di spaccio. Il giovane viene controllato e a questo punto scatta la perquisizione in un altro appartamento – nella zona di via Giusti – del quale entrambi i cugini avevano le chiavi.

Lì la polizia nell’occasione rinviene più di un chilo di cocaina e 9 di hashish, oltre ad altri 25mila euro pure questi ritenuti proventi dell’attività di spaccio e a documenti riconducibili ai due albanesi. Che vengono quindi arrestati.