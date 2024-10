Paura durante la partita, calciatore colpito da malore dopo uno scontro di gioco: “Non è più in pericolo”

Rimini, 1 ottobre 2024 – Federico “sta meglio. È cosciente, risponde alle domande”. Era la notizia che compagni di squadra e dirigenti del Verucchio calcio aspettavano con ansia, dopo la grande paura allo stadio. Domenica, durante il match del campionato di Promozione tra i padroni di casa del Verucchio e i forlivesi della Edelweiss Jolly, Federico Masini, difensore di 33 anni in forza da questa stagione al Verucchio , è rimasto coinvolto in un violento scontro di gioco con un avversario al 35esimo minuto del secondo tempo. Masini ha preso una gran botta, ha accusato il colpo ma poi si è rialzato. L’allenatore ha deciso prudenzialmente di farlo uscire dal campo, sostituendolo con un altro giocatore, e pochi minuti dopo Masini, mentre era in panchina, è stato colpito da un malore, perdendo i sensi e accasciandosi al suolo.

Sono stati minuti di terrore allo stadio di Verucchio, dove pochi minuti dopo è atterrato l’elicottero del 118 che ha portato d’urgenza il calciatore all’ospedale di Cesena. Masini è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva del ’Bufalini’. Ma “da ieri pomeriggio non è più intubato. Il ragazzo sta meglio, è vigile, risponde alle domande. In queste ore verrà trasferito in un altro reparto”, spiega Claudio Fabbri, il presidente del Verucchio, che è in costante contatto con i famigliari di Masini.

Era la notizia che tutto il Verucchio calcio attendeva con ansia dopo quanto è accaduto domenica alla partita. Che è stata sospesa per oltre mezzora per prestare i soccorsi a Federico, prima che l’arbitro facesse riprendere il gioco per disputare gli ultimi minuti che restavano. Masini, 33 anni, sposato, arrivato nel Verucchio in questo campionato dopo le ultime stagioni giocate con il Pietracuta, aveva subito già un incidente simile l’anno scorso. Un altro malore, sempre dopo uno scontro di gioco. Per questo motivi i medici del ’Bufalini’, in queste ore, lo stanno sottoponendo a una serie di accertamenti ed esami mirati.