Calciatori aggrediti dai tifosi negli spogliatoi

Momenti di tensione al termine della partita tra il Cattolica Calcio e il Del Duca Grama valida per il campionato di Promozione, andata in scena ieri allo stadio ‘Calbi’. La dinamica dell’episodio è ancora al vaglio dei carabinieri accorsi sul posto con una decina di unità. Stando a quanto emerso, al termine del match gli ultras giallorossi sarebbero riusciti ad avvicinarsi agli spogliatoi della squadra ospite entrando in contatto con i giocatori del Del Duca, che ai militari dell’Arma hanno raccontato di essere stati aggrediti a colpi di cinghia, anche se la circostanza dovrà ora essere verificata dagli inquirenti che si stanno occupando della ricostruzione. Il parapiglia si è scatenato al termine di una partita combattuttissima, culminata con un recupero durato otto minuti. Per due volte la formazione giallorossa è andata in svantaggio riuscendo a rimontare con i gol siglati da Angelo e Fabio Cuomo. Alla fine però è stato il Del Duca ad aggiudicarsi la vittoria per 2-3 con un rigore realizzato da Ferrari al 50esimo minuto del secondo tempo. Un finale al cardiopalma che ha inevitabilmente innescato delle tensioni sulle tribune al triplice fischio dell’arbitro.

Stando a quanto emerso, i tifosi del Cattolica si sarebbero dunque diretti verso gli spogliatoi riuscendo in qualche modo a raggiungere i calciatori ospiti. Tempestivo l’intervento dei carabinieri presenti allo stadio, che grazie anche all’arrivo dei rinforzi sono riusciti a scongiurare il peggio allontanando gli ultras dagli spogliatoi. All’esterno dello stadio Calbi si è quindi scatenato il fuggi-fuggi generale. Tra i giocatori del Del Duca e lo staff risulterebbero esserci in tutto tre feriti lievi. La squadra ospite è stata scortata fino al casello dell’autostrada dalle pattuglie dell’Arma e ha potuto riprendere in sicurezza la via del ritorno. Non si segnalano persone denunciate, ma i carabinieri sono già al lavoro per fare chiarezza sull’accaduto e non è da escludere che nelle prossime ore possano scattare alcune identificazioni. Probabile che vengano adottati provvedimenti anche da parte della giustizia sportiva una volta che sarà fatta pienamente chiarezza sulla dinamica del violento episodio avvenuto nel pomeriggio di ieri nella cornice dello stadio Calbi di Cattolica.