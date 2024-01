Calciatori e ultras insieme per la solidarietà La prima squadra del Cattolica Calcio e gli ultras del club giallorosso donano 1.100 euro all'oncoematologia pediatrica di Rimini. La donazione sarà utilizzata per sostenere le attività del reparto. Un gesto che unisce calciatori e tifosi per sostenere l'ospedale riminese.