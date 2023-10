Calcinacci nel giardino della scuola Fontanelle

"Il giardino della scuola è pericoloso" e il Comune invia gli operai. Stiamo parlando della scuola elementare Fontanelle-Panoramica, nella parte di accesso da via Tre Baci. Il 18 ottobre scorso la dirigente scolastica Benedetta Bernardi si è trovata costretta con una circolare a inibire l’utilizzo del giardino dopo avere consultato il Rspp dell’istituto (responsabile del servizio di prevenzione e protezione). Negli ultimi giorni le proteste dei genitori si sono fatte sentire. Mamme e papà sono increduli nel vedere un giardino inutilizzabile con i figli costretti a starsene in classe anche a ricreazione. A rendere l’area verde pericolosa sono i buchi e la presenza di macerie nel terreno, cosa che in precedenza aveva creato problemi con una bambina che si era ferita. Il problema era noto e risale al maggio scorso quando le abbondanti piogge avevano fatto emergere i problemi nel giardino. Ora si interviene, dopo la circolare e le proteste. All’istituto scolastico è già arrivata la comunicazione da parte del Comune. Sarà Geat a svolgere la sistemazione dell’area. Ieri non è stato possibile intervenire per le forti piogge della serata precedente. Gli operai sono attesi già in giornata per far partire le operazioni di ripristino.

a.ol.