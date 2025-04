Calcio e basket: i cantieri in campo: "Avanti tutta con il nuovo stadio. Rbr in A1? Sistemeremo il Flaminio"

Era al ‘Romeo Neri’, l’altra sera, a esultare insieme ai 6mila tifosi accorsi per la notte magica del calcio biancorosso. Jamil Sadegholvaad si sente, prima di tutto, un tifoso del Rimini. Rimini torna a sognare con la vittoria della Coppa Italia. E il sogno non è ancora finito…

"È così. Intanto godiamoci questo trofeo. Siamo felici per la vittoria, che premia gli sforzi dei ragazzi, del mister Buscè, della società, dalla presidente Di Salvo. Una vittoria che ci lega alle gioie del passato: 20 anni la promozione in serie B di 20 anni fa, stagione trionfale in cui la squadra vinse anche la Supercoppa".

Questo Rimini ora vuole scrivere nuovi e importanti capitoli della sua storia...

"La società sta dimostrando serie intenzioni. La Coppa è uno storico risultato. Ma io penso anche a tutti gli investimenti che la società sta facendo, a partire dai lavori per realizzare la cittadella sportiva alla Gaiofana".

I tifosi chiedono il nuovo stadio. A che punto è il progetto presentato da Aurora immobiliare e dal Rimini?

"Attendiamo che Aurora consegni il progetto di fattibilità tecnico-economica entro fine primavera. Siamo fiduciosi. Ma in pubblica amministrazione oltre a essere fiduciosi bisogna essere anche previdenti. Sono stato chiaro un anno e mezzo fa, quando annunciammo il percorso avviato con i privati per il nuovo stadio. Se le cose, per qualsivoglia motivo, non andranno a buon fine, abbiamo il ’piano b’".

Qualche passo concreto è già stato fatto, con il progetto per spostare la pista di atletica.

"Esattamente. Il nuovo impianto per l’atletica in via Melucci è già a bilancio. Il nostro ’piano b’ per lo stadio prevede di realizzare i lavori, a spese del Comune, per avvicinare la curva est, e poi successivamente tutti gli altri lavori per dare una vita nuova al ‘Romeo Neri’. Ma oggi restiamo al ’piano a’, al progetto presentato da Aurora e dal Rimini, che è quello che tutti auspichiamo. Consapevoli che, in caso, l’alternativa non sarebbe da inventare ma c’è già. Promesse non ne faccio, ma impegni me ne prendo. E questo è un impegno che ho preso in consiglio".

Dal calcio al basket: Rbr è in corsa per la promozione in A1. Se dovesse tornare nella massima serie, il Flaminio sarebbe inadeguato. Nel caso dove giocherà la squadra? È stata ventilata anche l’ipotesi di disputare il campionato alla Fiera.

"Abbiamo messo mano al palasport più volte negli ultimi anni con diversi interventi. In questi giorni stiamo approvando i lavori per i nuovi tabelloni. Se, come speriamo tutti, Rbr farà il grande salto, in estate appronteremo il Flaminio con le necessarie misure richieste per la A1".

Quest’anno un altro traguardo storico è arrivato dalla pallavolo: le ragazze dell’Omag San Giovanni promosse in A1. Ma non sanno dove giocheranno l’anno prossimo. Tra le ipotesi ci sono Cesena e Pesaro. Possibile che non si riesca a farle giocare nel Riminese?

"Noi daremo la massima collaborazione, ma ci sono regole da rispettare sull’uso degli impianti. Ad esempio: l’apice del Flaminio è più basso di quanto stabilito dalle regole di Fipav (la federazione di pallavolo) per il campionato. Stiamo verificando se ci sono soluzioni in grado di superare questa regola".

Far giocare nell’Rds stadium Omag e Rbr, se i lavori al Flaminio richiedessero più tempo del previsto, è un’ipotesi?

"Rbr preferisce restare al Flaminio. E i lavori in corso all’Rds stadium (per farne il nuovo centro della danza sportiva) non consentono di avere la disponibilità dell’impianto".