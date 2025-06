Calcio e tifo violento . Arriva il Daspo per l’ultrà del Rimini

Tifo violento: arriva la stangata per un giovane ultrà biancorosso. Mentre proseguono le indagini e gli accertamenti sulla guerriglia urbana scoppiata nel maggio scorso alla vigilia della partita di basket di RivieraBanca Basket Rimini e Unieuro Forlì, la Divisione anticrimine della Questura di Rimini ha notificato il Daspo, della durata di un anno, ad un supporter del Rimini Calcio, protagonista di comportamenti ritenuti pericolosi durante la gara tra Rimini e Vis Pesaro, disputata lo scorso 14 maggio allo stadio ‘Romeo Neri’. Si trattava del ritorno del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C, una partita considerata a rischio proprio per la storica rivalità tra le due tifoserie. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, nel corso del primo tempo l’uomo avrebbe dato vita ad una serie di provocazioni verso la tifoseria rivale, tentando anche di scavalcare le barriere di separazione, con l’obiettivo – secondo gli investigatori – di invadere il settore dei tifosi pesaresi. Il suo gesto ha creato momenti di tensione sugli spalti, contenuti grazie all’intervento della Digos e delle forze dell’ordine, dispiegate in gran numero proprio in previsione di possibili disordini. Dopo l’allontanamento del giovane dallo stadio e il ritorno alla calma tra i due gruppi di tifosi, la successiva analisi dei filmati delle telecamere ha permesso di identificarlo con chiarezza e di ricostruire l’esatta dinamica. Il questore Olimpia Abbate ha quindi disposto il provvedimento che impedirà al tifoso l’accesso a manifestazioni sportive di calcio e basket per i prossimi 12 mesi, nonché la possibilità di sostare nei pressi degli impianti sportivi in occasione degli eventi. Nel frattempo le forze dell’ordine hanno completato l’identificazione di buona parte delle persone coinvolte negli scontri del 27 maggio scorso, in via Redi, avvenuti prima dell’inizio della partita di basket tra RivieraBanca e Unieuro. Una cinquantina di tifosi forlivesi, con i volti travisati e cappucci neri calati sul capo, avevano assaltato il bar Quattro Dodici 412, dove si trovavano una decina di tifosi riminesi. La chiamata al 112 era scattata subito, ma all’arrivo delle pattuglie, i tifosi forlivesi si erano già allontanati per ricongiungersi con altri sostenitori nel parcheggio di via Fantoni. Un assalto violentissimo, avvenuto in pieno giorno, che ha portato allo svolgimento dei match successivi a porte chiuse. Anche in questo caso, una volta completati gli accertamenti investigativi, per i tifosi coinvolti nei tafferugli scatteranno i Daspo.

Lorenzo Muccioli