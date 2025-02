Calcio giovanile, primavera d’oro

Grande calcio a Riccione con i tornei giovanili. Da aprile a giugno si svolgeranno in città una serie di tornei di rilievo nazionale e internazionale. Molte realtà sportive hanno scelto Riccione come meta ideale per organizzare i propri tornei. "Siamo in attesa di accogliere migliaia di giovani atleti, accompagnati dai loro staff tecnici e dalle famiglie – premette l’assessore allo Sport, Simone Imola –. Le società sportive che ogni anno tornano a Riccione per i loro tornei hanno consolidato un legame importante con la nostra città, scegliendola per la qualità delle strutture, l’organizzazione impeccabile e l’atmosfera. Questo sodalizio, che si rinnova stagione dopo stagione, testimonia il ruolo di primo piano di Riccione nel panorama sportivo nazionale e internazionale del calcio giovanile".

Si parte dal 18 al 20 aprile con la ‘Romagna super cup’, con cerimonia di apertura allo Stadio comunale. Parallelamente dal 18 al 21 aprile, si svolgerà la ‘Regins Pasqua football cup maschile’. Dal 25 al 27 aprile sarà la volta del ‘Romagna fest soccer’. Successivamente, dall’1 al 4 maggio, si terrà lo ‘Sport event trophy’. Tra maggio e giugno Riccione ospiterà diversi tornei importanti. Dal 30 maggio al 2 giugno si giocherà il ‘Trofeo femminile e maschile dell’Adriatico’. Negli stessi giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, si terranno la ‘Spiagge romagnole football cup’, e la ‘Riccione international cup’, che porterà in città squadre di respiro internazionale. I tornei proseguiranno in giugno, ben cinque grandi eventi.