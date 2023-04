Calcio, i debiti di Mestrovic pesano sui vecchi soci

L’indagine sulle tasse non pagate da Ivan Mestrovic, l’ex presidente del Santarcangelo calcio, è soltanto la punta dell’iceberg. I conti della vecchia società gialloblù, che non esiste più (anche se ora è attiva la partita Iva), sono al centro di altri contenziosi. Che non riguardano il solo Mestrovic, accusato dalla Procura di non aver pagato 205mila euro di imposte per conto del Santarcangelo calcio nella stagione 2017-’18. Della disastrosa gestione del calcio gialloblù da parte dell’imprenditore croato, i tifosi e tutta la città di Santarcangelo se ne ricordano ancora bene.

Nell’era Mestrovic il Santarcangelo è retrocesso, in due stagion, prima dalla serie C alla D, e poi dalla D all’Eccellenza. Non iscrivendosi al campionato d’Eccellenza, la società ha perso il titolo sportivo. Il Comune di Santarcangelo è stato costretto prima ad accollarsi il mutuo acceso dalla società per i vari investimenti sul ’Mazzola’ (realizzati secondo la convenzione con l’amministrazione) e poi anche di alcune bollette mai pagate.

Finita qui? No, affatto. Proprio alcune settimane fa alcuni vecchi soci del Santarcangelo calcio, che facevano parte della società quando era guidata dallo storico presidente Roberto Brolli, sono stati costretti a mettere mano al portafoglio per saldare i conti della fidejussione relativa al campionato 2017-’18. Soldi che avrebbe dovuto versare proprio Mestrovic, che era diventato proprietario del Santarcangelo a stagione in corso. Per evitare altri guai, cinque vecchi soci hanno così tirato fuori di tasca loro (in tutto) 50mila euro. Altri vecchi soci e dirigenti del Santarcangelo calcio hanno già affrontato - o stanno affrontando tuttora - altri contenziosi.

Dopo l’era Mestrovic, il calcio a Santarcangelo è ripartito grazie alla nuova società Young Santarcangelo, guidata dal presidente Nelson Nicolini. Società che ha puntato tanto sul settore giovanile e che, nel frattempo, sta tentando di riportare Santarcangelo nel calcio che conta. La squadra l’anno prossimo giocherà in Prima categoria, dopo aver vinto in questa stagione il campionato di Seconda categoria.