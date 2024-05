Calcio, ipotesi nuovo stadio . Le prime mosse del Comune: in campo anche gli avvocati

Bisognerà attendere fino al passaggio in Giunta per sapere ufficialmente se il nuovo ’Romeo Neri’ supererà il primo step a Palazzo Garampi. Bocche assolutamente, e come sempre, cucite in Piazza Cavour, ma tutto sembrerebbe far supporre di sì. A partire dall’incarico che il Comune ha affidato a un grande studio legale specializzato, quando si parla di stadi nuovi di zecca, in valutazioni tecniche di questo tipo: lo Studio veronese Cavaggioni Scarl. Ai legali il compito di mettere sotto la lente, come specificato nell’incarico pubblicato sull’albo pretorio, le tappe che accompagnano l’iter. Dalla prima fase, quella già in atto, nella quale in primo piano c’è il pubblico interesse della proposta, fino a una seconda fase, quella in cui all’amministrazione occorrerà assistenza economico-finanziaria e giuridica-amministrativa. Utile fare un passo indietro, riavvolgere il nastro, per ricordare la strada percorsa sin qui. Partendo da quel 10 marzo, giorno in cui Aurora Immobiliare e Rimini Football Club hanno depositato lo studio di fattibilità per rifare in Piazzale del Popolo uno stadio nuovo di zecca, da 15mila posti, su due piani, con all’interno attività commerciali, ristoranti. E soprattutto, per la gioia dei tifosi, con gli spalti appiccicati al terreno di gioco. Uno studio che contiene aspetti urbanistici, commerciali, ma anche quelli legati a lavori pubblici e mobilità. Il tutto per un investimento che si aggira attorno ai 48 milioni.

Ma a quel progetto mancava qualcosa, secondo i tecnici di Palazzo Garampi. Così, i tempi per verificare l’interesse pubblico del progetto si sono allungati di una decina di giorni. Con la seconda dead line fissata per martedì prossimo. Aurora Immobiliare e Rimini Fc hanno corretto il tiro e già riconsegnato lo studio in Comune. Così, martedì il gruppo tecnico di lavoro, coordinato dal Responsabile unico del progetto, Chiara Fravisini, concluderà il suo lavoro sullo studio di fattibilità e stilerà la relazione che poi dovrà essere presentata in Giunta per l’approvazione. In caso di via libera, si passerà alla convocazione della Conferenza dei servizi decisoria e, di seguito in caso di approvazione, alla procedura di evidenza pubblica con il bando Europeo per la realizzazione dei lavori. Un iter sul quale ’vigilerà’ lo studio legale veronese. Il tutto per una cifra che si aggira attorno ai 24mila euro ma, in caso di mancato interesse pubblico, quindi se il progetto non supererà il primo step, sarebbe limitato ai poco più di 5mila euro.