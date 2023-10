Calcio violento: i giocatori aggrediti dagli ultras del Cattolica “con cinghiate e pugni”

Rimini, 23 ottobre 2023 – “È stato un vero agguato. I tifosi del Cattolica erano una ventina, tutti con i volti incappucciati o travisati. Hanno fatto irruzione nel nostro spogliatoio dopo aver sfondato la porta a calci, hanno cominciato dando pugni e spintoni e poi ci hanno aggredito a cinghiate...".

Gianni Grandu, il presidente del Del Duca, è un fiume in piena dopo il raid di alcuni ultras del Cattolica al termine della gara di sabato al ‘Calbi’ (campionato di Promozione). Partita finita 3 a 2 per i ravennati grazie al rigore concesso loro in pieno recupero.

La follia degli ultrà si è scatenata pochi minuti dopo. Sull’episodio indagano i carabinieri: sabato erano allo stadio e sono intervenuti subito dopo l’aggressione. I militari stanno cercando di risalire all’identità dei tifosi violenti, grazie alle telecamere e alle testimonianze dei giocatori e dello staff del Del Duca. L’allenatore dei ravennati e un membro dello staff sono finiti in ospedale: per entrambi 7 giorni di prognosi.

Per Grandu "quanto è accaduto è gravissimo. Non chiamiamoli tifosi: sono criminali. Ci hanno aggredito mentre i giocatori facevano la doccia. I ragazzi non hanno reagito, hanno fatto bene: poteva finire molto peggio". Non ci sono foto e video del raid perché "quando un dirigente stava per filmare, uno dei tifosi gli ha sbattuto il telefono a terra".

Grandu se la prende anche con la società del Cattolica: "Toccava a loro garantire la sicurezza allo stadio. Per questo andremo fino in fondo: vanno individuati gli aggressori e accertate tutte le responsabilità, penali e civili. Ci tuteleremo e faremo tutti i passi dovuti insieme al comitato regionale della Lega nazionale dilettanti". Che ieri con il presidente Simone Alberici ha duramente condannato l’episodio: "I delinquenti che vigliaccamente hanno aggredito con violenza giocatori, dirigenti e staff del Del Duca vanno considerati criminali e trattati in quanto tali. Massima solidarietà alla società Del Duca, tolleranza zero rispetto a ogni episodio violenza".

Il Cattolica rischia grosso: una multa pesante e una lunga squalifica del campo. "Anche noi – dice il vicepresidente dei giallorossi, Oscar Cancellieri – siamo ‘vittime’ di quanto accaduto. I tifosi del Cattolica sono perbene, gli autori dell’agguato non hanno nulla a che fare con loro. Abbiamo subito chiesto scusa agli avversari. Uno dei giocatori del Del Duca a fine gara ha fatto gestacci ai tifosi, ma nulla giustifica quello che è successo dopo. Per noi è un enorme danno d’immagine".

Da una prima ricostruzione "gli ultrà sono entrati nello spogliatoio dopo aver scavalcato i cancelli. Mettere steward allo stadio? Siamo una società dilettantistica, non abbiamo abbastanza risorse per farlo".