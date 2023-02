Calcioscommesse, in quattro finiscono a processo

Scommesse clandestine sul calcio In quattro vanno verso il processo

Rimini, 14 febbraio 2023 - Calcioscommesse: il gup del tribunale di Rimini ha rinviato a giudizio quattro persone - due riminesi e due albanesi, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, alcuni di loro con precedenti specifici, difesi dagli avvocati Stefano Caroli, Cesare Brancaleoni, Francesco Pisciotti e Massimiliano Giacumbo - che secondo gli inquirenti sarebbero coinvolti in un ‘giro’ di puntate sospette legato al campionato di serie B greco.

La prima udienza si svolgerà il 6 giugno prossimo. L’inchiesta ruota attorno ad un flusso di denaro ‘anomalo’ generato da un’anonima partita svoltasi il 17 febbraio del 2019 nella serie cadetta greca, quella che vedeva di fronte Larissa-Alginiakos, finita con un rocambolesco 3-2 dopo un primo tempo conclusosi sullo 0-2.

Un ribaltone che aveva regalato vincite per 300mila euro, baciando in fronte gli scommettitori che nelle sale scommesse di Rimini e Riccione si erano precipitati a puntare su quella partita insieme ad altre.

Lo stesso match greco veniva pagato 27 a 1 ed era diventato immediatamente molto ambito dai soliti noti, frequentatori delle sale scommesse. Una volta realizzato che l’ammontare delle vincite superava, solo nel Riminese, i 300mila euro, era stato così deciso di sospenderne i pagamenti.

Le due società concessionarie per la raccolta scommesse sugli eventi sportivi si erano subito rivolte all’avvocato Enrico Graziosi per vedere più chiaro sulla vicenda. Il legale aveva raccolto tutti gli elementi e presentato una querela per conto di entrambe le società. Quella denuncia aveva poi messo in moto l’indagine condotta dalla Guardia di Finanza con la collaborazione dei Monopoli di Stato e della Figc. Da qui erano state acquisite tutte le videocamera del servizio di sorveglianza delle diverse sale.