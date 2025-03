Caldo meno intenso del solito

Riscaldamento globale: Rimini sta ’meno peggio’ degli altri. E’ quanto emerge dal rapporto sul Clima nelle città, fatto con Meteo.it. "Uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’analisi delle temperature estreme – osserva Palazzo Garampi –. Rimini si distingue per un numero contenuto di giorni sopra i 34°C, piazzandosi tra i migliori risultati nel Paese". Stesso disco per le ondate di calore (sequenze di almeno 4 giorni di fila sopra la media) andiamo bene, con una media di 35 ondate annue. Siccità: Rimini ottiene un buon piazzamento con un indice SPI (Standardized Precipitation Index) pari a 2, che indica un equilibrio idrico soddisfacente. Giorni di pioggia nel 2024: sono stati 90, Rimini è al 47° posto. L’influenza del mare gioca un ruolo importante nel mitigare il caldo estivo, come dimostra la buona posizione (29° posto) nella classifica della velocità media del vento in estate. Notti tropicali: Rimini è al 37° posto. Eventi estremi, che comprendono giorni con almeno 40 mm di precipitazioni accompagnati da raffiche di vento superiori ai 30 km orari: 13° posto, con 5 eventi nel 2024, rispetto a una media storica di uno o due all’anno. In Romagna Rimini è al 1° posto tra i capluoghi (36° in Italia) al 2° dopo Bologna.