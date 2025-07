Caldo killer, due morti in spiaggia

Rimini, 3 luglio 2025 – È senza tregua l’assedio delle alte temperature alla provincia, indistintamente. E davanti a colonnine di mercurio che schizzano ben oltre i 35 gradi, dei percepiti neanche a parlarne, nemmeno la brezza marina riesca a lenire l’oppressione di un’afa ottundente e un sole incessante. E dopo svariati giorni da bollino rosso, le conseguenze iniziano a manifestarsi con frequenza anche negli ospedali della nostra provincia. Tra il pronto soccorso di Rimini e quello di Riccione, infatti, gli accessi legati al caldo sono infatti stabilmente su una media di due o tre casi al giorno, soprattutto nei giorni più bollenti. Un trend che è in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando le alte temperature effettivamente a questo punto della stagione non avevano ancora raggiunto i picchi attuali.

Stando a quanto riferito dall’Ausl, le persone che più di frequente accedono al pronto soccorso per problemi dovuti al caldo africano sono pazienti già scompensati e con qualche patologia pregressa e non risulterebbe al momento una criticità nella gestione della situazione pur con i flussi turistici che sono in aumento. È comunque attivo e a pieno regime il piano caldo dell’autorità sanitaria, con azioni di monitoraggio attivo sulla popolazione a rischio oltre al tradizionale vademecum dei metodi ’fai da te’ per contrastare il caldo come bere molta acqua ed evitare di uscire di casa nelle ore più calde del giorno, soprattutto per le persone anziane.

E sono proprio due persone anziane, di 91 e 80 anni, quelle che hanno perso la vita nelle ultime ore in Riviera mentre stavano trascorrendo la giornata in spiaggia. Il primo, un 91enne originario della provincia di Monza Brianza, è deceduto ieri nel pomeriggio al bagno 16 di Bellaria. L’anziano stava passeggiando a pochissimi metri dalla riva, con i piedi immersi nell’acqua, quando improvvisamente avrebbe accusato un malore, forse anche a causa del caldo asfissiante e torrido. Il marinaio di salvataggio è intervenuto immediatamente ma per il 91enne purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Stessa drammatica conclusione anche per un 80enne di Milano, che ieri verso le 15 stava facendo il bagno nel tratto di mare antistante il bagno 127 di Riccione. L’uomo è stato trovato riverso in acqua, probabilmente dopo aver perso conoscenza a causa di un malore. E’ stato immediatamente portato sulla riva del marinaio di salvataggio. Lì sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite poi a seguito dell’arrivo dell’ambulanza del 118. I tentativi sono andati avanti a lungo, ma alla fine il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’80enne. Un dramma che si è consumato davanti agli occhi della moglie, della figlia e del nipote dell’anziano.