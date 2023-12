Caldo record in autunno. Così il clima cambia l’economia

Se ne va un autunno con temperature eccezionali. Sta diventando una costante. Il record precedente era del 2022, ed è stato superato. I dati li offre Arpae e mostrano come dal 1961 ad oggi non sia mai stati rilevato un autunno con queste temperature. I mesi di settembre, ottobre e novembre stanno cambiando volto. Addio nebbie, brezza da nord e primi freddi pungenti. Il nuovo autunno vede i chiringuito e i ristoranti sulla sabbia aperti fino alla metà di ottobre, persone che prendono il sole anche in pieno ottobre, e il popolo degli sportivi che si mette in moto all’aperto dopo lo stop forzato in luglio e parte di agosto per le temperature giornaliere divenute ormai asfissianti. I dati raccolti da Arpae danno la misura di un cambiamento epocale. Nel trentennio che va dal 1991 al 2020 la temperatura massima di settembre era stata di 23,90 gradi. Quest’anno si è arrivati a 26,7 gradi. Anche la temperatura media è aumentata di 2,22 gradi, un dato molto alto. In ottobre le differenze sono ancor maggiori. La temperatura massima media è stata di 22,4 gradi quando tra il 1991 e il 2020 si era arrivati a 17,91 di media. Se si prende in considerazione i 31 giorni del mese le temperature media sono state di 17,4 gradi con un incremento di ben 3,77 gradi. Un periodo da record con temperature sopra i 30 gradi tra l’8 e il 10, ben nove gradi sopra la media del periodo.

Come per le massime aumentano i valori delle minime regalando notti più temperate.

Le differenze si sono avute anche in novembre con una temperatura massima di 13,7 gradi di media, quasi due gradi superiore a quelle del trentennio precedente. Un cambiamento climatico che modifica non solo le abitudini delle persone ma anche l’economia del territorio. Ne sanno qualcosa in spiaggia dove i bagnini invece che chiudere tutto entro la prima decade di settembre, hanno lavorato per più settimane con il sole alto in cielo. Alcuni hanno sfruttato i chiringuito per buona parte di ottobre e altri hanno rimesso paletti e ombrelloni per soddisfare una clientela che aveva ancora voglia di mare.

Andrea Oliva