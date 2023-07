Caldo torrido, boom di ricoveri a Rimini: trenta anziani in ospedale

Rimini, 12 luglio 2023 – Tutta colpa del ‘garbino’. E oggi le temperature massime, in alcune zone del Riminese, potrebbero raggiungere e perfino superare i 40 gradi, a causa dell’elevato tasso di umidità. Continuano a farsi sentire, a Rimini come in buona parte dell’Italia, gli effetti dell’anticiclone africano ‘Cerbero’. Solo negli ultimi cinque giorni sono state una trentina le persone portate al pronto soccorso dell’ospedale Infermi, per malori e altri problemi di salute causati dal caldo. "Nella maggioranza dei casi, di persone anziane, spesso già affette da altre patologie", spiegano dal pronto soccorso.

Come combattere il caldo: i consigli utili

Caldo africano: boom di ricoveri a Rimini

Nelle città superato il livello di ozono / Divieto di balneazione in 3 zone della costa romagnola

A Rimini il piano contro il caldo è già scattato da alcuni giorni. È attivo il numero di telefono dedicato, gestito dal nucleo fragilità anziani, che si occupa dei soggetti più fragili. Per segnalare situazioni problematiche e richiedere assistenza basta chiamare il numero 0541.1490572 oppure scrivere alla mail [email protected]. Il nucleo fragilità anziani sta monitorando, insieme ai servizi sanitari e sociali, i soggetti più fragili: ogni giorno sono – in media – 30 le chiamate ad altrettanti anziani che vivono soli o comunque in condizioni di difficoltà. Telefonate che servono a sincerarsi del loro stato di salute e di loro eventuali bisogni, come ad esempio il ritiro dei medicinali in farmacia o il fare la spesa.

Il nucleo "è formato da operatori professionali in grado di valutare le situazioni a rischio e le varie richieste di aiuto – spiega l’assessore alla sanità Kristian Gianfreda – per attivare poi velocemente risposte adeguate".

Fa parte delle varie azioni messe in campo per il ‘piano caldo’ insieme all’Ausl anche la scelta del Comune di tenere aperte tutte le fontanelle presenti in città. Sono 107 in tutto a Rimini, a cui si aggiungono le 9 ‘Case dell’acqua’ dove potersi dissetare con acqua fresca, liscia e gassata.