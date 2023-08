’Calici’ brinda al record: oltre 30mila alla festa

Un’edizione da record. Due serate da incorniciare per la 25esima edizione di Calici Santarcangelo. Sia venerdì che ieri le piazze e le strade del centro storico erano gremite (letteramente) di pubblico. "Siamo a oltre 30mila presenze complessive tra la prima e la seconda serata", stimano da Pro Loco e ’Città viva’ (l’associazione che riunisce negozi e attività del centro), che hanno organizzato anche quest’anno il grande evento. E Franco Foschi non ha dubbi: "Calici Santarcangelo è diventato uno degli appuntamenti clou dell’estate santarcangiolese ed è probabilmente, dopo la fiera di San Martino, quello che attira più turisti. Tanti hanno deciso di alloggiare in questi giorni a Santarcangelo". Insomma, "Calici non è più, solo, una manifestazione seguita e apprezzata dalla gente del posto. È diventato a tutti gli effetti un evento turistico, e la conferma è arrivata anche dagli hotel e dai b&b della città". Tornando ai numeri, solo nella serata di venerdì sono stati 5mila bicchieri – e altrettanti kit per la degustazione – e "ieri sera è andata ancora meglio". Numeri che spingono gli organizzatori a parlare di "un’edizione da record". Senza contare i tanti (santarcangiolesi e non solo) che si sono presentati già con il bicchieri, compresi quelli che hanno acquistato il calice speciale realizzato in occasione dei 25 anni della manifestazione. Il successo si è visto anche "da come sono andate in piazza Monache le degustazioni di La Bol, dedicate alle bollicine. Venerdì sera alle 22 avevamo già finito le scorte...". Oltre 35 le cantine che hanno partecipato all’evento. Ieri è stato assegnato anche il premio ’Sanguis Jovis’ al migliore Sangiovese: a vincere l’azienda vitivinicola Il mio casale, che l’ha spuntata battendo la concorrenza di altre 40 cantine. Tanti brindisi e non solo con Calici Santarcangelo: le due serate sono state accompagnate da musica dal vivo, artisti di strada e tante altre iniziative".