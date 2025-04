Callà lascia il timone dopo 25 anni. Preite diventa presidente di Fipe: "Lotta all’abusivismo e più bus"

Gaetano Callà passa il testimone dopo 25 anni. Sarà Denis Preite il nuovo presidente provinciale della Fipe Confcommercio, la federazione dei pubblici esercizi. "Ringrazio tutti i colleghi e in modo particolare Callà che continuerà a far parte del direttivo", dice Preite subito dopo l’elezione. Con lui e Callà fanno parte del nuovo direttivo i riconfermati Giacomo Badioli, Marco Paolini, Leonardo Para e Alfredo Rastelli a cui si aggiungono Daniela Mazza e Roberto Rinaldi. Preite, 44 anni, è l’amministratore della Orazio Nelson’s Srl, società a cui sono legati quattro locali: l’Hic, l’House of Rock, il Nelson’s e il 365. Il ristoratore ha le idee chiare su quelle che sono le priorità da affrontare. "Continueremo con impegno la battaglia contro l’abusivismo dilagante che coinvolge la nostra categoria su più fronti, sempre con un occhio attento alla sicurezza sul territorio. I chiringuito? Non sono quelli il problema maggiore". Al fianco di queste sfide "affronteremo con i colleghi anche tutti i nuovi problemi che viviamo ogni giorno nei nostri locali, a cominciare dai cambiamenti che sono avvenuti nel modo di vivere l’intrattenimento e che ci impongono nuove strategie". In particolare "il tema della mobilità emerso negli ultimi mesi con le modifiche al codice della strada. Occorrerà riorganizzare la mobilità e il trasporto pubblico a tutti gli orari".

Preite prende il timone di Callà, che è stato il presidente provinciale della Fipe Confcommercio dal 1999 fino a oggi. "Sono stato uno dei promotori dell’elezione di Preite. Era giusto affidare la presidenza a un giovane imprenditore. So che se la caverà benissimo. E lui sa che può contare su di me per qualsiasi aiuto e consiglio", dice Callà. Il quale, a 75 anni, ha deciso insieme ai figli non solo di riaprire il suo ristorante a Viserba, ma anche di prendere in gestione un piccolo albergo nelle vicinanze nel locale. "Ma continuerò a impegnarmi e a dare il mio contributo alla Confcommercio".