Calo dell’alcol, ristoratori in crisi: "Navette gratuite e Uber libero"

A quasi tre mesi dall’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada, i ristoratori italiani segnalano un drastico calo nelle vendite di alcolici, con un conseguente impatto negativo sui ricavi. Secondo un sondaggio condotto da Pienissimo, piattaforma che supporta oltre 40.000 ristoratori, il 59% degli intervistati ha osservato una significativa diminuzione del fatturato legata al calo nel consumo di bevande alcoliche.

Nonostante i limiti alcolemici non siano stati modificati, l’inasprimento delle sanzioni e la forte campagna di sensibilizzazione hanno generato una percezione di rischio che ha disincentivato i consumatori. A questo si aggiunge la difficoltà di reperire servizi di trasporto alternativi nelle ore notturne, rendendo complicato per i clienti spostarsi in sicurezza. Giuliano Lanzetti, noto imprenditore riminese e fondatore di Pienissimo, ha deciso di intervenire con una proposta di legge indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e al Ministero dello Sviluppo Economico. L’obiettivo è garantire la sicurezza stradale senza compromettere il settore della ristorazione e dell’intrattenimento, attraverso un piano che favorisca soluzioni di mobilità sicure e sostenibili.

Tra i punti chiave della proposta spicca l’introduzione di un servizio di navette gratuite per i clienti dei locali, senza l’obbligo di licenza Ncc. Questo sistema permetterebbe ai ristoratori di offrire un’alternativa sicura per il trasporto serale e notturno, contribuendo a ridurre la presenza di guidatori in stato di ebbrezza sulle strade. Il servizio sarebbe incentivato fiscalmente e supportato da un fondo pubblico per l’acquisto di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale.

Un altro punto centrale riguarda la regolamentazione dei servizi di trasporto a chiamata come Uber, consentendo ai conducenti privati di operare senza la necessità della licenza da tassista/Ncc, ma con una specifica abilitazione professionale. Questo favorirebbe una maggiore disponibilità di mezzi nelle fasce orarie notturne, abbattendo i costi per gli utenti e contribuendo alla sicurezza stradale.

Infine, la proposta prevede incentivi economici e sgravi fiscali per le aziende che operano nel settore del trasporto digitale e per i ristoratori che adottano soluzioni di mobilità sostenibile. Le amministrazioni locali avrebbero il compito di regolamentare il servizio, garantendo tariffe trasparenti e accessibili.

"La nostra iniziativa – afferma Lanzetti – mira a bilanciare sicurezza e tutela del comparto della ristorazione, settore già duramente provato negli ultimi anni. Servono soluzioni concrete che permettano ai clienti di continuare a frequentare i locali senza mettere a rischio la propria incolumità".