Camara, emozioni forti in Senegal: "Giocherò davanti alla mia famiglia"

Venerdì 22 novembre, a Dakar, in Senegal, una colonna di Rbr vivrà emozioni forti. C’è in programma Senegal – Rwanda e in campo, a difendere i colori dei padroni di casa, ecco Gora Camara. Sono le qualificazioni per Afrobasket 2025 e non è la prima volta con la sua Nazionale per il lungo biancorosso. Certo, l’orgoglio rimane, ma quel carico di palpitazioni in più sarà dato da altro. Da cosa, Gora Camara? "Sarà la prima volta che la mia famiglia mi vedrà giocare dal vivo, così come i miei amici. Per di più a casa, nel mio Paese. C’è tanto orgoglio da parte mia. Di solito sono uno che prende tanta energia dal pubblico quando ci sono le partite, questa volta la sensazione sarà ancora maggiore. Sarà speciale" L’attualità riminese racconta di un primato in classifica meritato. Vi aspettavate una partita così difficile con Avellino? "Sì, perché da primi in classifica affrontiamo sempre squadre che ci affrontano spensierate e pronte a vincere una partita importante. Sapevamo che non sarebbe stato facile e infatti tutta la gara è stata molto equilibrata" Nel primo quarto siete riusciti a prendere un buon margine grazie anche ai suoi dieci punti consecutivi con schiacciate sui roll. Un momento di vero dominio, non trova? "Sì, effettivamente è stato un buon momento all’interno della nostra gara. Si erano creati diversi spazi in area sul pick and roll e li abbiamo sfruttati con le nostre giocate. Poi ci hanno chiuso, hanno difeso con più bump e gli spazi son diminuiti. Noi a quel punto abbiamo cercato di sfruttare altre opzioni coi ribaltamenti" Resta il fatto che la vetta della classifica è stata confermata. Ci guardate? "Io dico che bisogna sapere da dove si proviene per poter guardare avanti. Sappiamo dove siamo e speriamo di mantenere questa posizione il più a lungo possibile. Lavoriamo per questo" Domenica RivieraBanca sarà a Livorno per l’ultima gara di un periodo davvero parecchio intenso. Quale sarà la chiave di questa trasferta? "Livorno sarà un’altra squadra che vuole fare una bella partita contro la capolista, come è successo con Avellino. Noi andremo lì per provare a vincere, come sempre". E poi, lunedì, viaggio verso il Senegal per il minitorneo di qualificazione ad Afrobasket 2025. Rbr, per la sua convocazione, salterà la gara di Vigevano, inizialmente in programma domenica 24 e adesso posticipata all’11 dicembre. La squadra giocherà un’amichevole, probabilmente sabato 23 con Cento. Per un po’ Rimini sarà lontana. "Ma qui mi sto trovando benissimo e questo vale per la città e per i tifosi. Tutto l’ambiente è fantastico, pieno di brave persone con le quali è bello condividere tutti i momenti. A Rimini si sta bene". Loriano Zannoni