Cambia il day hospital oncologico. La sede nel padiglione Flaminio

Il Day hospital oncologico dell’Infermi dalla vecchia sede a piano terra si sposta nel nuovo padiglione Flaminio, nella parte più moderna della struttura. Un’opera inaugurata ieri e resa possibile grazie alla collaborazione tra l’Ausl Romagna, associazioni e imprenditoria. "Un regalo composto da nuovi posti letto, sale d’attesa e ambulatori, per un totale di più di 1000 metri quadrati e una spesa di 750 mila euro da parte dei donatori e 150 mila dall’azienda ospedaliera – spiega Enrico Sabatini, l’architetto del progetto -. La nuova architettura è volta ad una sempre migliore accoglienza dei pazienti, con colori vivaci e maggiori spazi utilizzati". Una terapia oncoematologica effettuata nel Day hospital riminese ha una durata media di tre ore, fino ad una massima di dieci. "I pazienti possono passare molto tempo in reparto, per questo occorre un ambiente bello, dove le persone possano sentirsi a casa – dice la direttrice dell’oncologia di Rimini, Patrizia Tosi -. Il nuovo reparto è dedicato al dottor Stefano Busetti, a lungo direttore sanitario dell’ospedale e capo dipartimento di oncoematologia". "La parole d’ordine è ‘insieme’ e questo ne è un esempio – spiega Fabrizio Miserocchi, direttore Ior – Un ‘insieme’ che ha coinvolto tante associazioni e tanti imprenditori".

Federico Tommasini