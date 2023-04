Cambia la tassa rifiuti slitta la prima rata per famiglie e imprese

Slitta al 30 giugno il pagamento della prima rata della Tari. Lo ha stabilito il Comune con la modifica del regolamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti. Il termine ultimo per pagare la prima rata non sarà più il 31 maggio. In municipio hanno deciso di posticipare di un mese per dare maggior tempo alle famiglie, nei casi in cui ci siano lavoratori stagionali, e alle imprese che si avviano ad aprire per l’estate, per non ritrovarsi con la tassa da pagare e gli stipendi o gli incassi che ancora latitano. Le altre modifiche si riferiscono alla possibilità per le famiglie e le imprese in difficoltà, di dilazionare il pagamento oltre le tre rate. Infine maggiore flessibilità nei tempi per presentare la ‘Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione’.