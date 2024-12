Cambia la viabilità negli orari di scuola

Per evitare soste selvagge e garantire sicurezza cambia la viabilità in viale Finale Ligure. E’ previsto negli orari d’ingresso e di uscita dalla scuola Annika Brandi. Ad assumere il provvedimento è stata la Polizia locale in accordo con la direzione didattica. Nelle scorse settimane genitori hanno segnalato problemi per la sosta, causando il blocco del traffico e un pericolo per l’incolumità degli alunni. La strada viene pertanto chiusa tra i viali Taggia e Ospedaletti, arteria nella quale dovranno deviare quanti percorrono via Finale Ligure, per poi tornare indietro su viale Portovenere. Un’altra transenna è stata posizionata all’ingresso di viale Quiliano per impedire l’accesso ai veicoli diretti alla scuola. Già avvisati alunni e genitori. Le due transenne rimarranno su strada una ventina di minuti sia all’ingresso che all’uscita degli scolari. L’accesso è garantito a disabili, residenti e ciclisti.