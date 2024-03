Cambia tutto, anche il gioco . Nuove norme sugli apparecchi, alla Fiera un settore in evoluzione

Business, confronto tra mercati, aggiornamento normativo e formazione professionale sul gaming: alla Fiera di Rimini si è conclusa oggi la tre giorni di Enada Primavera, giunta alla 36esima edizione.

La manifestazione organizzata da Ieg (la società che riunisce le fiere di Rimini e Vicenza) in collaborazione con Sapar ha ospitato il network internazionale degli apparecchi e dei sistemi da gioco. In contemporanea si è tenuta anche la sesta edizione di Ras- Rimini Amusement Show, expo dedicato all’intrattenimento senza vincite in denaro a tutto tondo. Soddisfazione, dunque, tra aziende e visitatori trade che si sono incontrati tra i padiglioni del quartiere fieristico riminese. Tante anche le novità presentate in fiera, a ulteriore conferma della dinamicità del comparto.

L’edizione 2024 ha confermato i risultati di presenze dell’anno scorso, dando spazio ad appuntamenti, workshop, talk e approfondimenti su novità legislative e scenari del settore, col contributo di aziende, esperti, associazioni e istituzioni. Tra le novità dell’edizione 2024 il debutto dell’Innovation District incentrata sui cambiamenti tecnologici. Particolarmente intenso il convegno sul riordino del gioco pubblico, spiega Ieg.

Nel pomeriggio del primo giorno si è poi tenuto l’incontro sul nuovo bando relativo al gioco online. Sul tema si è tornati anche nella mattinata della seconda giornata all’interno del talk "Gioco online: il ‘non’ riordino. Criticità e rischi dell’ultimo decreto del governo in tema di gioco pubblico".

Poi spazio a gioco e sport nell’ambito del convegno "L’impatto del betting sul futuro dell’industria dello Sport".

Nella mattinata della terza e ultima giornata di Enada Primavera 2024, la Vision Arena ha ospitato il convegno "La nuova norma sugli apparecchi a vincita di San Marino fra innovazione e tutela del giocatore". Nel corso delle tre giornate si è anche svolta la 3ª edizione del torneo JJP Pinball Fest Enada by Luxury Games organizzato in collaborazione con Ifpa Italia, occasione per i giocatori di misurarsi sulle versioni più ricercate de i flipper di Jersey Jack Pinball, di vincere premi e guadagnare punti preziosi, validi per il ranking mondiale del Wppr (World pinball player rankings).

Infine, l’appuntamento con la 37esima edizione di Enada Primavera e la settima di Rimini Amusement Show è fissato dal 18 al 20 marzo 2025, sempre alla fiera di Rimini.