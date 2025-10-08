Cambiale di matrimonio. La lotta al patriarcato nell’opera di Rossini

L’opera torna in scena al teatro Galli. La stagione lirica riminese propone stasera (sipario alle 20) un’originale versione de La cambiale di matrimonio, tra le opere più vivaci di Gioacchino Rossini, che nel 1810, con la messa in scena a Venezia, segnò l’esordio del compositore a soli 18 anni. A portare sul palco del Galli – dopo il debutto avvenuto al teatro Bonci di Cesena – l’opera rossiniana saranno i giovani cantanti e musicisti del conservatorio Maderna-Lettimi di Cesena e Rimini, con un allestimento moderno e pieno di energia.

L’opera viene infatti ambientata nella Londra degli anni ’60, trasformandosi da farsa borghese a racconto della rivoluzione culturale di quell’epoca. Lo spettacolo rilegge Rossini come un precursore della cultura pop: la sua musica incalzante, piena di trovate e capace di ridere delle convenzioni, si intreccia con un immaginario visivo e culturale che richiama quello spirito creativo degli anni ’60. Non una semplice trasposizione, ma un’operazione teatrale che cerca di amplificare il messaggio di libertà sotteso all’opera.

La cambiale di Matrimonio rivela una critica lucida al potere patriarcale, al mercimonio dei sentimenti, alla logica del possesso. In scena i personaggi si ribellano, si trasformano, si liberano. Il riso diventa un gesto politico e la musica diventa colonna sonora della rivoluzione. Dietro a questa produzione c’è l’idea che anche il teatro più ironico possa dire qualcosa di profondo sul nostro tempo e l’opera buffa possa essere rivoluzionaria senza perdere il sorriso. E dimostra come un giovane Rossini, già nel 1810, abbia saputo far saltare i contratti, le cambiali, i padri-padroni con una partitura musicale che non si lascia imbrigliare da alcuna convenzione.

Lo spettacolo, che è affidato alla regia di Alfonso Antoniozzi, vede sul palco giovani cantanti di diverse nazionalità, al loro debutto sul palcoscenico, selezionati nelle classi di canto del laboratorio lirico. Ad accompagnarli sono i giovani musicisti del conservatorio di Cesena e di Rimini che compongono l’orchestra, formata da quasi 40 elementi e diretta da Paolo Manetti. Le scenografie e i costumi sono invece realizzati dal team creativo Scenicamente degli studenti dell’Accademia di belle arti di Bologna, guidato da Marcello Morresi. Uno spettacolo dove i giovani sono gli assoluti protagonisti. Ci sono ancora pochi biglietti disponibili: per acquistarli contattare la biglietteria del teatro Galli o consultare il sito www.vivaticket.it.