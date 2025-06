Cambiamenti climatici dal Parco del mare al Psbo. Rimini fa scuola a Nizza

L’assessora riminese Anna Montini è intervenuta ieri a Nizza in occasione del lancio della coalizione Ocean Rise & Coastal Resilience, un summit incentrato sulle soluzioni di adattamento e miglioramento della capacità di resilienza dei territori. Il Comune di Rimini, nell’ambito delle attività del progetto ‘Rimini Blue Lab’, ha ricevuto l’invito a intervenire in un panel dedicato ai sindaci di città costiere per presentare il modello virtuoso di Rimini, riconosciuto a livello europeo, grazie ai progetti messi in campo per la rigenerazione costiera, la tutela ambientale e la qualità delle acque di balneazione.

Nel suo intervento Montini ha illustrato i due progetti cardine del Comune. Da un lato il Parco del Mare concepito come infrastruttura verde e resiliente per la città. Dall’altro il Piano di salvaguardia della balneazione, uno dei più avanzati progetti europei per la sicurezza idraulica. "Il Parco del Mare rappresenta molto più di una semplice riqualificazione urbana: è un’infrastruttura pensata per migliorare la qualità della vita, promuovere stili di vita sani e rispondere alle sfide del cambiamento climatico".