Cambiamento, città protagonista. Oltre duecento iscritti ai Forum

Forum dei quartieri: superate le 200 iscrizioni. Presentazione l’altra sera al Teatro degli Atti per i 12 ’Forum deliberativi di quartiere’, con il sindaco Jamil Sadegholvaad e la vicesindaca Chiara Bellini. Presente in sala, sottolinea l’amministrazione comunale, "un pubblico eterogeneo – rappresentanti sindacali, mondo delle associazioni, membri di comitati – ma soprattutto tanti cittadini, tra cui anche studenti, alcuni ancora minorenni, incuriositi dalla possibilità di poter partecipare ai forum prima di compiere 18 anni". A predominare sono state le domande tecniche; oltre le classiche “come fare per iscriversi” piuttosto che “come faccio a sapere in quale quartiere è la mia via”, molta curiosità hanno destato la figura dei facilitatori e le modalità di voto per eleggere le cariche all’interno dei singoli forum.

"I Forum – ha detto Sadegholvaad – sono il risultato di più di due anni di studio, analisi e lavoro per dare attuazione a quello che per noi è sempre stato un obbiettivo chiaro inserito nelle linee di mandato. Un tassello importante che si aggiunge ad altri percorsi partecipativi come quelli del Piano strategico, il piano strategico della cultura, del sociale, il Piano urbanistico generale". "I cittadini saranno al centro – ha sottolineato la Bellini - l’amministrazione offrirà facilitatori, le fondamentali sedi, un regolamento un servizio strutturato. L’identità grafica, completamente nuova, vuole rimarcare questo compenetrarsi tra città e persone, il confronto, l’apertura. Potranno votare anche i minori dai 16 anni, la presenza di studenti con questa età in sala, la loro partecipazione e curiosità ci restituisce il senso profondo di questa sfida. Spero siate voi i principali promotori di questi strumenti che l’amministrazione affida ai cittadini offrendo loro sostegno logistico e professionale, tramite i facilitatori e le strutture dedicate all’interno della direzione dei servizi civici".

I nuovi organismi ’bocciati’ però dai comitati cittadini: "Non sono forum elettivi, non c’è legittimazione popolare". Serata "deludente" secondo il consigliere FdI Carlo Rufo Spina: "passerella verbosa e fumosa della sinistra con spazio solo agli amici, non ai comuni cittadini. Occorre dare e spazio invece alle esperienze spontanee nate dal basso".

Il prossimo passo la calendarizzazione dei primi 12 incontri nelle rispettive sedi. "L’obiettivo – chiosa Bellini – è rispondere al bisogno di partecipazione della Rimini di oggi con uno strumento nuovo, dinamico, innovativo. Ci sarà tempo e spazio per tararlo ed eventuale modificarlo od integrarlo, ora si parte".