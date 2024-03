Cambiamento climatico: "Formiami giovani manager per salvare il nostro pianeta"

L’obiettivo è ambizioso: salvare il pianeta. Partono venerdì 15 marzo i corsi dell’Accademia del Clima, nata a Rimini la scorsa estate, seconda in Europa dopo l’Accademia di Parigi. I corsi della ’Scuola di alta formazione per giovani leader della transizione ecologica trasformativa’ sono tutti gratuiti – sostenuti dagli sponsor, Petroltecnica, Vulcan e Romagna Acque -. I primi dieci moduli termineranno il 24 maggio, rivolti a giovani fino ai 34 anni di età, si svolgeranno sia in presenza (nella sede di Asso, Associazione per lo sviluppo sostenibile, in via Flaminia Conca) che online, in ’diretta’ o in ’differita’. Saranno tenuti da docenti, universitari e non, di alto profilo della galassia green, e non solo. Tra gli altri Luciano Natalini (ideatore dell’iniziativa), Primo Silvestri, Filippo Magni, Tommaso Morelli, Tonino Bernabè, Alessandro Rossi, Laura Bongiovanni, lo stesso Affronte, Alessandra Carlini, Riccardo Santolini e Maria Dari, presidente Irsef, istituto di ricerche e studi sulo’educazione e la famiglia, che rilascerà gli attestati di partecipazione. Già una ventina gli iscritti.

"Diventa sempre più fondamentale – spiega il direttore scientifico dell’Accademia, l’ex parlamentare europeo Marco Affronte – creare tra le ragazze e i ragazzi competenze scientificamente fondate sulle cause del cambiamento climatico e sulle sue soluzioni. Ovvero costruire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale basato su zero emissioni e sul rispetto dei limiti fisici del nostro pianeta, spendibili nella propria futura vita lavorativa e professionale e per stimolare nuovi stili di vita e di consumo in famiglia e tra gli amici".

Il problema del climat change è globale per definizione. Ma le articolazioni sono anche locali. "Siamo favorevoli alla realizzazione del Parco eolico nel mare di fronte alle nostre coste – spiegano Natalini e Alberto Rossini, ex assessore provinciale, oggi esponente di Futuro Verde, che sostiene il progetto Accademia – ma crediamo necessario che una parte dei 330 megawatt che saranno prodotti dall’impianto vengano destinati al territorio riminese". A riguardo, per cercare di superare alcuni vincoli normativi che attualmente impongono la ripartizione solo nazionale dei benefici (mentre al territorio ospitante restano gli oneri), spiegano di aver "proposto uno studio per consentire una maggiore redistribuzione locale dell’energia prodotta".

"Oggi – aggiungono Natalini e Rossini – la provincia di Rimini produce solo il 12 per cento di energie rinnovabili, a fronte di un 23 per cento su scala regionale e un 41,6 nazionale. Un trend che "deve essere corretto, sia dal pubblico che dai privati".

Mario Gradara