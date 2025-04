"Cambieremo le regole dei dehor. Serve più attenzione per i residenti"

Largo ai dehor di bar, ristoranti e locali nel centro di Santarcangelo, ma con più attenzione per i residenti. Il Comune è intenzionato a mettere mano al regolamento. Lo conferma l’assessore alle attività economiche Luca Paganelli: "L’obiettivo – spiega – è arrivare a norme che garantiscano un maggiore equilibrio e la migliore convivenza tra le esigenze dei locali e le altre in gioco, a partire da quelle dei residenti". L’attuale regolamento – approvato nel 2023 – prevede che ogni bar e ristorante possa occupare fino al 100 per cento della superficie interna del locale, fino a un massimo di 80 metri quadrati. Per questioni di spazi e di viabilità, in alcuni casi (come in via Battisti e via De Bosis, per fare alcuni esempi) i locali hanno avuto dal Comune il permesso per allestire i loro dehor su aree leggermente decentrate rispetto alle attività stesse. Attualmente in centro storico sono 31 i pubblici esercizi che hanno le autorizzazioni per i dehor. Autorizzazioni che consentono tavoli e arredi esterni tutto l’anno. A questi poi si aggiungono gelaterie, piadinerie, gastronomie, che potranno però mettere fuori tavoli e arredi solo dalla settimana prima di Pasqua fino alla fine di ottobre.

"Abbiamo situazioni che vanno gestite, per garantire a tutti la possibilità di usare suolo pubblico – continua Paganelli – Così come c’è la necessità di rivedere altri aspetti. Inoltre dal prossimo anno, salvo ripensamenti da parte del governo, per le autorizzazioni dei dehor servirà di nuovo il parere favorevole della Soprintendenza. E questo è un altro tema". Quindi se "per quest’anno non cambierà nulla, dal 2026 ci saranno novità. Metteremo mano al regolamento per garantire un maggiore equilibrio e una migliore convivenza in centroo, e lo faremo coinvolgendo costantemente categorie e operatori".

Già da quest’estate, invece, ci saranno controlli mirati su "altri aspetti. Come gli eventi musicali. Se un evento è stato autorizzato per andare avanti fino a una certa ora, il limite va rispettato". Anche perché alcuni eccessi in passato sono costati al Comune una causa intentata da un gruppo di residenti. "Il nostro obiettivo – conclude Paganelli – è mettere in condizione le attività del centro storico di lavorare al meglio, salvaguardando le esigenze di tutti".