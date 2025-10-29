Cambio al vertice in Questura. Ivo Morelli prende il comando

Cambio della guardia in piazzale Bornaccini. Dal prossimo 3 novembre, la Questura di Rimini sarà guidata da Ivo Morelli, 58 anni, originario di San Giovanni Rotondo, che succederà a Olimpia Abbate, in servizio in città dal novembre 2023 e ora destinata a Roma, dove entrerà a far parte della segreteria del capo della polizia, come direttrice dell’ufficio dedicato ad analisi, coordinamento e documentazione.

Morelli arriva da Piacenza, dove ha diretto la Questura negli ultimi tre anni, dopo un lungo percorso professionale che lo ha visto protagonista soprattutto a Milano, città in cui ha maturato gran parte della sua carriera. Entrato nella polizia di Stato nel 1991, dopo aver frequentato l’istituto superiore di polizia, è stato assegnato al reparto Mobile del capoluogo lombardo, per poi rimanere nella Questura milanese fino al 2019.

Nel corso degli anni ha ricoperto incarichi di rilievo, dirigendo la Centrale operativa, l’ufficio tecnico logistico e l’ufficio personale, oltre all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico fino al 2013. Ha inoltre guidato i commissariati di Milano Lambrate, Milano Sempione e, successivamente, quello di Milano centro.

Promosso primo dirigente, ha assunto la guida della Divisione polizia amministrativa e sociale, per poi diventare dirigente superiore nel 2019 e passare all’Ufficio Ispettivo del Ministero dell’Interno. È stato poi questore della Valle d’Aosta fino al 2023, anno in cui è stato trasferito a Piacenza.

Con l’arrivo di Morelli, la Questura di Rimini accoglie anche un nuovo vicario, Paolo Pizzimenti, proveniente da Imperia, che subentrerà a Paolo Pellegatti, trasferito a Bologna alla direzione dell’ottava zona di polizia di frontiera.

Per il nuovo questore Morelli, l’arrivo a Rimini si accompagna a un’agenda di impegni fitta e complessa. Una delle prime sfide da affrontare sarà legata naturalmente alla gestione della sicurezza durante i grandi appuntamenti, dal Capodanno alla Notte Rosa ai weekend affollati, garantendo una presenza costante delle forze dell’ordine nei punti più sensibili — dal lungomare ai locali notturni — e coordinando il lavoro con le altre forze di polizia e con le amministrazioni locali.

Altro fronte caldo è quello delle baby gang e della microcriminalità, un fenomeno che ha toccato anche Rimini, specialmente durante i mesi estivi, quando l’incremento del numero delle presenze porta inevitabilmente con sé questioni legate alla gestione della sicurezza e alla prevenzione dei reati. Senza dimenticare poi la partita dei rinforzi per le forze dell’ordine, questione da tempo sul tavolo delle amministrazioni comunali riminesi.